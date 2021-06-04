***SMRFA*** SÜMER FAKTORİNG A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi









***SMRFA*** SÜMER FAKTORİNG A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeGenel Kurul İşlemlerine İlişkin BildirimYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiKarar Tarihi04/06/2021Genel Kurul Toplantı TürüOlağanüstü (Extraordinary)Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap DönemiTarih08/06/2021Saati10:00AdresiKeskin Kalem Sokak N39/1 Esentepe Şişli-İstanbulGündem1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması, 2. Toplantı tutanaklarının Genel Kurul adına imzalamak üzere Toplantı Başkanına yetki verilmesi, 3. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 24.05.2021 tarih ve E-29833736-110.03.03-6504 sayılı yazısına istinaden Şirketimizin kayıtlı sermaye sistemine geçişi ve halka arz amacıyla Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Şirket Ünvanı" başlıklı 2, "Amaç ve Konu" başlıklı 3, "Şirketin Merkez ve Şubeleri" başlıklı 4, "Şirketin Sermayesi" başlıklı 6, "Genel Kurul" başlıklı 9, "Toplantıda Bakanlık Temsilcisi Bulunması" başlıklı 12, "İlanlar" başlıklı 15, "Yönetim Kurulu Görev ve Süresi" başlıklı 16, "Şirketin Yönetimi, Temsil ve İlzamı" başlıklı 19, "Denetçilerin Görev ve Süreleri" başlıklı 20, "Genel Müdür" başlıklı 22, "Hesap Dönemi" başlıklı 23, "Karın Tesbiti ve Dağıtımı" başlıklı 24, "İnfisah ve Fesih" başlıklı 27 ve "Tamamlayıcı Hükümler" başlıklı 32'nci maddelerinin tadil edilmesi ve "Hisse Senetleri" başlıklı 7, "Sermayenin Arttırılması Azaltılması" başlıklı 8, "Toplantı ve Karar Verme Yeter Sayısı" başlıklı 10, "Toplantı Yeri" başlıklı 11, "Temsilci Tayini" başlıklı 13, "Oyların Kullanma Şekli" başlıklı 14, "Yönetim Kurulu Üyelerinin Huzur Hakları" başlıklı 17, "Yönetim Kurulu ve Toplantıları" başlıklı 18, "Denetçi Ücreti" başlıklı 21, "Kar Dağıtım Zamanı" başlıklı 25, "Yedek Akçe" başlıklı 26, "Tasfiye Memurları" başlıklı 28, "Tasfiyenin Şekli" başlıklı 29, "Yetkili Mahkeme" başlıklı 30, "T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığına Gönderilecek Belgeler" başlıklı 31 ve "Damga Vergisi" başlıklı 33'üncü maddelerinin çıkarılması ve Esas Sözleşme'ye "Kar Payı Avansı" başlıklı 16, "Sermaye Piyasası Araçlarının İhracı" başlıklı 17, "Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum" başlıklı 18 ve "Esas Sözleşme Değişikliği" başlıklı 19'uncu maddelerin eklenmesine ilişkin hazırlanan ve ekte yer alan Esas Sözleşme Tadil Metni'nin müzakere edilmesi ve onaylanması, 4. Dilek ve temenniler.Genel Kurul Tescil TarihiAçıklamalarBelirtilen gündem maddelerini görüşüp karara bağlamak üzere, ortaklarımızın 08.06.2021 günü saat 10.00'da T.T.K'nın 416. Maddesine göre ilansız olarak Keskin Kalem Sok. N39/1 Esentepe – Şişli – İstanbul adresinde mukim Şirket Merkezinde Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'na davet edilmelerine, katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/940220BIST