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***SMRFA*** SÜMER FAKTORİNG A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi

10.03.2022 16:38
***SMRFA*** SÜMER FAKTORİNG A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi


***SMRFA*** SÜMER FAKTORİNG A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi )

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Türkçe
Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
02.03.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Karar Tarihi
01/03/2022
Genel Kurul Toplantı Türü
Olağan (Annual)
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi
01.0
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UZERB 42,90 443.708 % 10,00  
OTTO 34,98 943.131 % 10,00  
GZNMI 18,63 2.649.838 % 9,98  
ARDYZ 5,30 115.279.604 % 9,96  
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Riyal 3,9538 3,9736 % 1,63  
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Altın Ons 2.007 2.007 15,41  
Altın Gr. 960 961 22,04  
Cumhuriyet 6.350 6.446 151,00  
Tam 6.325 6.487 176,41  
Yarım 3.057 3.138 85,33  
Çeyrek 1.533 1.569 42,66  
Gümüş.Ons 25,96 25,99 0,23  
Gümüş Gr. 12,40 12,42 0,30  
B. Petrol 116 116 4,75  
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