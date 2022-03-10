***SMRFA*** SÜMER FAKTORİNG A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi
10.03.2022 16:38
***SMRFA*** SÜMER FAKTORİNG A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi )
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Türkçe
Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
02.03.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Karar Tarihi
01/03/2022
Genel Kurul Toplantı Türü
Olağan (Annual)
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi
01.0
16:522.039
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -4,18
|Açılış
|: 2.055
|
|Önceki Kapanış
|: 2.043
|
2.068
En Düşük
2.027
16:5214,8868
En Yüksek
|Değişim
|: 1,63%
|| 0,2383
|Açılış
|: 14,8800
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6400
|
14,9114
En Düşük
14,6097
16:5216,5535
En Yüksek
|Değişim
|: 1,84%
|| 0,2994
|Açılış
|: 16,4800
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1500
|
16,6554
En Düşük
16,1888
16:52956,05
En Yüksek
|Değişim
|: 1,86%
|| 17,42
|Açılış
|: 956,05
|
|Önceki Kapanış
|: 938,63
|
962,63
En Düşük
927,83
BIST En Aktif Hisseler16:52
|UZERB
|42,90
|443.708
|% 10,00
|
|OTTO
|34,98
|943.131
|% 10,00
|
|GZNMI
|18,63
|2.649.838
|% 9,98
|
|ARDYZ
|5,30
|115.279.604
|% 9,96
|
|GRSEL
|9,97
|1.354.335
|% 9,92
|
|OZKGY
|7,38
|51.878.008
|% -6,23
|
|OZKGY
|7,38
|51.878.008
|% -6,23
|
|NTHOL
|9,09
|74.279.719
|% -6,19
|
|SKTAS
|3,10
|22.480.729
|% -5,78
|
|YBTAS
|17.001,10
|205.526
|% -4,38
|
|KRDMD
|15,04
|4.263.299.468
|% 4,95
|
|THYAO
|25,86
|3.147.485.614
|% -1,07
|
|SASA
|54,05
|2.172.223.144
|% -3,14
|
|TUPRS
|203,70
|1.885.844.755
|% 3,93
|
|EREGL
|34,24
|1.629.227.728
|% 1,12
|
|KRDMD
|15,04
|4.263.299.468
|% 4,95
|
|DOHOL
|3,12
|640.051.803
|% -0,95
|
|EKGYO
|2,14
|431.557.618
|% -1,83
|
|ODAS
|1,48
|257.588.703
|% -0,67
|
|YKBNK
|3,69
|516.693.721
|% -1,34
|
|16:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,8732
|14,8868
|% 1,63
|
|Euro
|16,5129
|16,5535
|% 1,84
|
|Sterlin
|19,5467
|19,6447
|% 1,59
|
|Frank
|15,9819
|16,0781
|% 1,53
|
|Riyal
|3,9538
|3,9736
|% 1,63
|
|16:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.007
|2.007
|15,41
|
|Altın Gr.
|960
|961
|22,04
|
|Cumhuriyet
|6.350
|6.446
|151,00
|
|Tam
|6.325
|6.487
|176,41
|
|Yarım
|3.057
|3.138
|85,33
|
|Çeyrek
|1.533
|1.569
|42,66
|
|Gümüş.Ons
|25,96
|25,99
|0,23
|
|Gümüş Gr.
|12,40
|12,42
|0,30
|
|B. Petrol
|116
|116
|4,75
|