***SMRFA*** SÜMER FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Belgesi
11.01.2021 12:05
***SMRFA*** SÜMER FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Belgesi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
17.12.2020
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 07.01.2021 tarih ve 2/4 sayılı kararı ile onaylanan borçlanma aracı İhraç Belgesi ile Borçlanma Aracı İhracı Başvuru Formu ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/899603
BIST
11:571.549
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 8,47
|Açılış
|: 1.540
|
|Önceki Kapanış
|: 1.541
|
1.550
En Düşük
1.537
11:577,4552
En Yüksek
|Değişim
|: 1,11%
|| 0,0820
|Açılış
|: 7,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3500
|
7,5000
En Düşük
7,3310
11:579,0929
En Yüksek
|Değişim
|: 0,75%
|| 0,0673
|Açılış
|: 9,0700
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0000
|
9,1437
En Düşük
8,9378
11:57442,81
En Yüksek
|Değişim
|: 1,07%
|| 4,69
|Açılış
|: 442,81
|
|Önceki Kapanış
|: 438,12
|
445,65
En Düşük
430,95
BIST En Aktif Hisseler11:55
|TURGG
|146,30
|55.414.469
|% 10,00
|
|KONYA
|1.324,40
|42.008.647
|% 10,00
|
|YAPRK
|88,55
|16.673.588
|% 10,00
|
|CASA
|121,00
|277.090
|% 10,00
|
|EMNIS
|38,50
|360.707
|% 10,00
|
|ATSYH
|7,65
|141.410
|% -10,00
|
|BALAT
|7,29
|492.388
|% -10,00
|
|SNKRN
|25,48
|105.385
|% -9,96
|
|DIRIT
|3,95
|1.107.710
|% -9,82
|
|SANFM
|15,02
|94.220
|% -7,91
|
|EKGYO
|2,55
|887.606.694
|% 0,39
|
|TCELL
|17,20
|575.508.114
|% 2,08
|
|KOZAL
|118,20
|533.559.369
|% -0,67
|
|PETKM
|5,32
|486.994.405
|% 1,14
|
|SKBNK
|1,65
|455.290.643
|% 2,48
|
|EKGYO
|2,55
|887.606.694
|% 0,39
|
|SKBNK
|1,65
|455.290.643
|% 2,48
|
|OZGYO
|2,78
|335.628.802
|% 9,45
|
|PETKM
|5,32
|486.994.405
|% 1,14
|
|ODAS
|3,96
|290.280.635
|% -0,25
|
|11:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4543
|7,4599
|% 1,18
|
|Euro
|9,0916
|9,0999
|% 0,82
|
|Sterlin
|10,0253
|10,0755
|% 0,55
|
|Frank
|8,3579
|8,4083
|% 0,75
|
|Riyal
|1,9804
|1,9903
|% 1,07
|
|11:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.849
|1.850
|1,52
|
|Altın Gr.
|443
|443
|5,32
|
|Cumhuriyet
|2.968
|3.013
|-26,00
|
|Tam
|2.948
|3.024
|-33,19
|
|Yarım
|1.425
|1.463
|-16,06
|
|Çeyrek
|715
|731
|-8,03
|
|Gümüş.Ons
|25,12
|25,16
|-0,17
|
|Gümüş Gr.
|6,00
|6,01
|0,00
|
|B. Petrol
|55,47
|55,47
|-0,52
|