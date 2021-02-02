***SMRFA*** SÜMER FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Belgesi
02.02.2021 10:53
***SMRFA*** SÜMER FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Belgesi )
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Türkçe
İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
11.01.2021
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 07.01.2021 tarih ve 2/4 sayılı kararı ile onaylanan borçlanma aracı
Ek İhraç Belgesi ile Borçlanma Aracı İhracı Başvuru Formu ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/906890
BIST
12:141.514
En Yüksek
|Değişim
|: 1,46%
|| 21,74
|Açılış
|: 1.505
|
|Önceki Kapanış
|: 1.492
|
1.516
En Düşük
1.505
12:147,1450
En Yüksek
|Değişim
|: -0,58%
|| -0,0415
|Açılış
|: 7,1200
|
|Önceki Kapanış
|: 7,1650
|
7,1987
En Düşük
7,0912
12:148,6324
En Yüksek
|Değişim
|: -0,43%
|| -0,0374
|Açılış
|: 8,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6600
|
8,7084
En Düşük
8,5692
12:14424,29
En Yüksek
|Değişim
|: -1,32%
|| -5,69
|Açılış
|: 424,29
|
|Önceki Kapanış
|: 429,98
|
430,99
En Düşük
421,56
BIST En Aktif Hisseler12:14
|AGYO
|3,96
|17.283.839
|% 10,00
|
|DZGYO
|6,05
|28.288.733
|% 10,00
|
|TSGYO
|6,27
|11.390.102
|% 10,00
|
|DITAS
|39,82
|5.132.903
|% 10,00
|
|PKENT
|1.844,70
|1.337.408
|% 10,00
|
|TACTR
|28,86
|748.253
|% -9,98
|
|BASCM
|16,84
|66.585
|% -8,97
|
|KAPLM
|32,20
|5.472.996
|% -8,00
|
|MAALT
|250,50
|1.938.369
|% -7,56
|
|NIBAS
|37,20
|14.862.750
|% -6,95
|
|SISE
|7,53
|756.906.446
|% 1,89
|
|KOZAL
|122,40
|754.412.704
|% -1,37
|
|THYAO
|12,24
|666.040.835
|% 1,92
|
|GARAN
|9,60
|528.869.190
|% 1,27
|
|KARSN
|5,54
|424.366.820
|% 2,59
|
|EKGYO
|2,45
|257.397.579
|% 0,41
|
|DOHOL
|3,98
|408.008.532
|% 2,05
|
|ODAS
|4,11
|418.097.119
|% -0,72
|
|SISE
|7,53
|756.906.446
|% 1,89
|
|SKBNK
|1,48
|136.265.133
|% 1,37
|
|12:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,1386
|7,1450
|% -0,58
|
|Euro
|8,6256
|8,6324
|% -0,43
|
|Sterlin
|9,7448
|9,7937
|% -0,53
|
|Frank
|7,9385
|7,9863
|% -0,57
|
|Riyal
|1,8960
|1,9055
|% -0,82
|
|12:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.850
|1.850
|-8,78
|
|Altın Gr.
|424
|424
|-5,59
|
|Cumhuriyet
|2.811
|2.853
|-39,00
|
|Tam
|2.796
|2.867
|-41,49
|
|Yarım
|1.351
|1.387
|-20,06
|
|Çeyrek
|678
|693
|-10,04
|
|Gümüş.Ons
|27,73
|27,77
|-1,04
|
|Gümüş Gr.
|6,34
|6,34
|-0,35
|
|B. Petrol
|56,86
|56,86
|0,53
|