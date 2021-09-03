***SMRFA*** SÜMER FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Belgesi
03.09.2021 15:40
***SMRFA*** SÜMER FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Belgesi )
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Türkçe
İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
06.08.2021
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 05.08.2021 tarih ve 39/1194 sayılı kararı ile onaylanan Borçlanma Aracı Ek İhraç Belgesi ile Borçlanma Aracı İhracı Başvuru Formu ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/961702
BIST
17:361.469
En Yüksek
|Değişim
|: -0,66%
|| -9,74
|Açılış
|: 1.480
|
|Önceki Kapanış
|: 1.479
|
1.482
En Düşük
1.465
17:368,3056
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 0,0315
|Açılış
|: 8,2900
|
|Önceki Kapanış
|: 8,2800
|
8,3488
En Düşük
8,2680
17:369,8700
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0195
|Açılış
|: 9,8250
|
|Önceki Kapanış
|: 9,7900
|
9,9267
En Düşük
9,8180
17:36487,75
En Yüksek
|Değişim
|: 1,28%
|| 6,18
|Açılış
|: 487,75
|
|Önceki Kapanış
|: 481,56
|
488,47
En Düşük
481,08
BIST En Aktif Hisseler17:36
|YEOTK
|22,00
|249.392
|% 10,00
|
|OYLUM
|4,40
|34.301.290
|% 10,00
|
|TGSAS
|16,19
|42.776.778
|% 9,99
|
|ARMDA
|58,35
|6.611.366
|% 9,99
|
|DIRIT
|4,31
|972.039
|% 9,95
|
|ISBIR
|98,65
|1.943.701
|% -9,99
|
|BURCE
|20,40
|8.374.494
|% -6,34
|
|ROYAL
|3,38
|92.496
|% -5,32
|
|GLRYH
|2,45
|6.003.399
|% -5,04
|
|LUKSK
|48,40
|13.539.564
|% -4,82
|
|THYAO
|12,89
|1.062.973.296
|% -0,08
|
|GARAN
|9,80
|929.827.513
|% -0,61
|
|SASA
|28,34
|545.653.535
|% 0,50
|
|EREGL
|18,18
|461.892.375
|% -1,25
|
|KRDMD
|7,65
|429.527.068
|% -0,65
|
|ODAS
|1,58
|305.253.888
|% 2,60
|
|ZOREN
|1,74
|286.014.830
|% 6,75
|
|YKBNK
|2,61
|287.003.987
|% -1,14
|
|GARAN
|9,80
|929.827.513
|% -0,61
|
|THYAO
|12,89
|1.062.973.296
|% -0,08
|
|17:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3016
|8,3056
|% 0,38
|
|Euro
|9,8601
|9,8700
|% 0,20
|
|Sterlin
|11,4535
|11,5109
|% 0,33
|
|Frank
|9,0392
|9,0937
|% 0,25
|
|Riyal
|2,2038
|2,2149
|% 0,17
|
|17:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.830
|1.830
|20,17
|
|Altın Gr.
|487
|488
|5,98
|
|Cumhuriyet
|3.219
|3.268
|23,00
|
|Tam
|3.208
|3.289
|27,04
|
|Yarım
|1.551
|1.591
|13,08
|
|Çeyrek
|778
|796
|6,54
|
|Gümüş.Ons
|24,65
|24,68
|0,76
|
|Gümüş Gr.
|6,56
|6,57
|0,20
|
|B. Petrol
|72,79
|72,79
|-0,24
|
Seans Raporu
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