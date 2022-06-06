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***SMRFA*** SÜMER FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Belgesi

06.06.2022 15:21
***SMRFA*** SÜMER FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Belgesi


***SMRFA*** SÜMER FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Belgesi )

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Türkçe
İhraç Belgesi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
13.05.2022
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 12.05.2022 tarih ve 24/710 sayılı kararı ile onaylanan Borçlanma Aracı Ek İhraç Belgesi ve Borçlanma Aracı İhracı Başvuru Formu, ekte bilgilerinize sunulmuştur.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1034830


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