***SMRFA*** SÜMER FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Belgesi









***SMRFA*** SÜMER FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Belgesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİhraç BelgesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi13.05.2022Bildirim İçeriğiAçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu'nun 12.05.2022 tarih ve 24/710 sayılı kararı ile onaylanan Borçlanma Aracı Ek İhraç Belgesi ve Borçlanma Aracı İhracı Başvuru Formu, ekte bilgilerinize sunulmuştur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1034830BIST