***SMRFA*** SÜMER FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Belgesi
06.06.2022 15:21
***SMRFA*** SÜMER FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Belgesi )
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Türkçe
İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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13.05.2022
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 12.05.2022 tarih ve 24/710 sayılı kararı ile onaylanan Borçlanma Aracı Ek İhraç Belgesi ve Borçlanma Aracı İhracı Başvuru Formu, ekte bilgilerinize sunulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1034830
BIST
15:182.647
En Yüksek
|Değişim
|: 1,75%
|| 45,54
|Açılış
|: 2.620
|
|Önceki Kapanış
|: 2.601
|
2.650
En Düşük
2.620
15:1816,5923
En Yüksek
|Değişim
|: 1,08%
|| 0,1780
|Açılış
|: 16,5950
|
|Önceki Kapanış
|: 16,5050
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16,5950
En Düşük
15,9954
15:1817,8348
En Yüksek
|Değişim
|: 1,35%
|| 0,2380
|Açılış
|: 17,7600
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|Önceki Kapanış
|: 17,6700
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17,8739
En Düşük
17,3505
15:18990,05
En Yüksek
|Değişim
|: 1,32%
|| 12,85
|Açılış
|: 990,05
|
|Önceki Kapanış
|: 977,20
|
991,18
En Düşük
952,08
BIST En Aktif Hisseler15:18
|KAPLM
|62,70
|3.446.601
|% 10,00
|
|TETMT
|256,50
|5.430.313
|% 9,99
|
|FLAP
|4,11
|41.526.628
|% 9,89
|
|KRSTL
|7,43
|39.569.312
|% 9,75
|
|PEKGY
|1,26
|51.944.635
|% 9,57
|
|MZHLD
|79,90
|5.190.672
|% -9,97
|
|EPLAS
|18,08
|87.959.502
|% -8,73
|
|SANFM
|33,68
|11.287.643
|% -3,61
|
|DIRIT
|2,58
|103.594
|% -3,01
|
|HEDEF
|6,73
|30.228.858
|% -2,89
|
|SASA
|43,88
|3.083.903.725
|% -0,05
|
|THYAO
|47,86
|3.064.604.460
|% -0,25
|
|SISE
|21,74
|1.980.068.044
|% 4,42
|
|AKBNK
|8,89
|1.558.590.394
|% 1,48
|
|EREGL
|35,22
|1.170.138.775
|% 2,03
|
|EKGYO
|2,88
|739.109.287
|% 3,60
|
|ODAS
|3,00
|735.529.568
|% 7,14
|
|DOHOL
|4,11
|732.002.593
|% 4,31
|
|AKBNK
|8,89
|1.558.590.394
|% 1,48
|
|TSKB
|2,34
|345.690.012
|% 5,88
|
|15:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,5874
|16,5923
|% 1,08
|
|Euro
|17,8010
|17,8348
|% 1,35
|
|Sterlin
|20,7707
|20,8749
|% 1,63
|
|Frank
|17,1732
|17,2767
|% 1,08
|
|Riyal
|4,4097
|4,4318
|% 1,07
|
|15:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.853
|1.854
|2,31
|
|Altın Gr.
|990
|990
|13,12
|
|Cumhuriyet
|6.584
|6.685
|57,00
|
|Tam
|6.558
|6.721
|54,71
|
|Yarım
|3.170
|3.251
|26,46
|
|Çeyrek
|1.590
|1.626
|13,23
|
|Gümüş.Ons
|22,43
|22,46
|0,52
|
|Gümüş Gr.
|11,95
|11,96
|0,37
|
|B. Petrol
|120
|120
|0,08
|
Seans Raporu
15:18
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15:33ULUFA
Yüzde 5.12 oranında artışla 2.67 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 940, 249 adet işlem
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15:32TMSN
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15:31ULUUN
Yüzde 7.22 oranında artışla 18.27 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 420, 659 adet işlem
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15:30MEGAP
Yüzde 6.34 oranında artışla 6.04 lira fiyatla işlem gören hissede 13, 077, 105 adet işlem
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15:30MEGAP
Yüzde 6.34 oranında artışla 6.04 lira fiyatla işlem gören hissede 13, 077, 105 adet işlem