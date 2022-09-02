***SMRFA*** SÜMER FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Belgesi
02.09.2022 15:40
***SMRFA*** SÜMER FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Belgesi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
01/08/2022
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 01.09.2022 tarih ve 47/1306 sayılı kararı ile onaylanan Borçlanma Aracı İhraç Belgesi ile Borçlanma Aracı İhracı Başvuru Formu ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1059637
BIST
15:453.201
En Yüksek
|Değişim
|: 1,86%
|| 58,36
|Açılış
|: 3.166
|
|Önceki Kapanış
|: 3.143
|
3.203
En Düşük
3.160
15:4518,2250
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0288
|Açılış
|: 18,2730
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2550
|
18,2618
En Düşük
18,1996
15:4518,2410
En Yüksek
|Değişim
|: 0,75%
|| 0,1362
|Açılış
|: 18,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1400
|
18,2734
En Düşük
18,1031
15:45998,79
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 5,97
|Açılış
|: 998,79
|
|Önceki Kapanış
|: 992,81
|
1.009,27
En Düşük
992,30
BIST En Aktif Hisseler15:45
|OYYAT
|25,30
|19.788.864
|% 10,00
|
|KNFRT
|10,57
|25.787.144
|% 9,99
|
|HKTM
|23,38
|44.704.013
|% 9,97
|
|DYOBY
|21,06
|47.222.114
|% 9,97
|
|ULUSE
|142,40
|15.401.152
|% 9,96
|
|MTRKS
|47,52
|4.302.223
|% -10,00
|
|MIPAZ
|8,51
|83.258.244
|% -6,17
|
|OSMEN
|31,94
|7.690.217
|% -4,94
|
|PENTA
|393,10
|59.641.486
|% -4,91
|
|BALAT
|11,50
|446.124
|% -4,17
|
|AKBNK
|12,82
|4.683.065.302
|% 8,19
|
|YKBNK
|7,48
|3.307.142.511
|% -1,19
|
|THYAO
|71,50
|3.205.558.138
|% 0,56
|
|HALKB
|8,99
|3.127.732.905
|% 5,52
|
|VAKBN
|8,21
|2.342.478.851
|% 7,18
|
|YKBNK
|7,48
|3.307.142.511
|% -1,19
|
|AKBNK
|12,82
|4.683.065.302
|% 8,19
|
|HALKB
|8,99
|3.127.732.905
|% 5,52
|
|VAKBN
|8,21
|2.342.478.851
|% 7,18
|
|EKGYO
|4,04
|1.176.649.528
|% 1,00
|
|15:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2164
|18,2250
|% 0,16
|
|Euro
|18,2378
|18,2410
|% 0,75
|
|Sterlin
|20,9794
|21,0847
|% 0,21
|
|Frank
|18,4312
|18,5422
|% -0,11
|
|Riyal
|4,8325
|4,8567
|% 0,14
|
|15:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.705
|1.706
|7,72
|
|Altın Gr.
|1.002
|1.002
|9,68
|
|Cumhuriyet
|6.700
|6.801
|44,00
|
|Tam
|6.749
|6.809
|44,00
|
|Yarım
|3.288
|3.329
|22,00
|
|Çeyrek
|1.649
|1.664
|11,00
|
|Gümüş.Ons
|17,88
|17,91
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|10,56
|10,58
|0,14
|
|B. Petrol
|94,41
|94,41
|2,05
|
Seans Raporu
15:45
daha fazla
-
16:00HALKB
Yüzde 5.75 oranında artışla 9.01 lira fiyatla işlem gören hissede 374, 987, 413 adet işlem
-
15:58XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 60, 49 artarak (% 1.78 ) 3, 461
-
15:58
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse AKBNK, YKBNK, THYAO
-
15:58XU100
Endeks 3, 198 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 75 üstünde . İşlem hacmi 47, 439.00 milyon TL de
-
15:57SKBNK
Yüzde 9.82 oranında artışla 4.25 lira fiyatla işlem gören hissede 27, 941, 783 adet işlem