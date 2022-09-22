***SMRFA*** SÜMER FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Belgesi
22.09.2022 12:14
***SMRFA*** SÜMER FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Belgesi )
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Türkçe
İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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02.09.2022
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 01.09.2022 tarih ve 47/1306 sayılı kararı ile onaylanan Borçlanma Aracı Ek İhraç Belgesi ve Borçlanma Aracı İhracı Başvuru Formu, ekte bilgilerinize sunulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1064645
BIST
13:363.280
En Yüksek
|Değişim
|: 1,04%
|| 33,74
|Açılış
|: 3.247
|
|Önceki Kapanış
|: 3.246
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3.296
En Düşük
3.237
13:3618,3756
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0486
|Açılış
|: 18,4330
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4550
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18,3822
En Düşük
18,3174
13:3618,2160
En Yüksek
|Değişim
|: 1,04%
|| 0,1870
|Açılış
|: 18,1900
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|Önceki Kapanış
|: 18,2700
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18,2608
En Düşük
18,0126
13:36985,45
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -1,07
|Açılış
|: 985,45
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|Önceki Kapanış
|: 986,52
|
990,72
En Düşük
977,23
BIST En Aktif Hisseler13:34
|KMPUR
|49,72
|112.363.789
|% 10,00
|
|ULUSE
|130,60
|16.408.265
|% 9,93
|
|CRDFA
|3,71
|18.956.503
|% 9,76
|
|ULUFA
|7,89
|35.883.360
|% 9,74
|
|UNLU
|7,10
|59.405.276
|% 8,90
|
|PINSU
|7,22
|61.570.465
|% -9,98
|
|ISGYO
|11,23
|85.326.876
|% -9,94
|
|SKBNK
|2,81
|335.087.470
|% -9,94
|
|TSKB
|3,23
|47.534.104
|% -9,78
|
|ATSYH
|127,50
|7.655.045
|% -8,27
|
|THYAO
|70,35
|1.842.375.548
|% 0,86
|
|SISE
|27,40
|1.503.102.414
|% 2,01
|
|YKBNK
|7,20
|1.178.358.362
|% 3,00
|
|EKGYO
|3,97
|1.113.925.486
|% 1,79
|
|AKBNK
|11,77
|1.025.361.200
|% 2,17
|
|EKGYO
|3,97
|1.113.925.486
|% 1,79
|
|ZOREN
|4,04
|698.739.475
|% 2,02
|
|YKBNK
|7,20
|1.178.358.362
|% 3,00
|
|SKBNK
|2,81
|335.087.470
|% -9,94
|
|ISCTR
|8,17
|771.628.682
|% 3,03
|
|13:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,3577
|18,3744
|% 0,26
|
|Euro
|18,2003
|18,2293
|% 1,11
|
|Sterlin
|20,7314
|20,8354
|% 0,66
|
|Frank
|18,6604
|18,7728
|% -1,22
|
|Riyal
|4,8660
|4,8904
|% 0,18
|
|13:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.667
|1.667
|-6,77
|
|Altın Gr.
|985
|985
|-1,43
|
|Cumhuriyet
|6.637
|6.737
|-22,00
|
|Tam
|6.672
|6.745
|-51,00
|
|Yarım
|3.251
|3.297
|-23,00
|
|Çeyrek
|1.630
|1.649
|-11,00
|
|Gümüş.Ons
|19,54
|19,57
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|11,54
|11,56
|0,01
|
|B. Petrol
|90,21
|90,21
|0,38
|