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***SMRFA*** SÜMER FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Belgesi

22.09.2022 12:14
***SMRFA*** SÜMER FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Belgesi


***SMRFA*** SÜMER FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Belgesi )

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Türkçe
İhraç Belgesi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
02.09.2022
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 01.09.2022 tarih ve 47/1306 sayılı kararı ile onaylanan Borçlanma Aracı Ek İhraç Belgesi ve Borçlanma Aracı İhracı Başvuru Formu, ekte bilgilerinize sunulmuştur.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1064645


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CRDFA 3,71 18.956.503 % 9,76  
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Tam 6.672 6.745 -51,00  
Yarım 3.251 3.297 -23,00  
Çeyrek 1.630 1.649 -11,00  
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Gümüş Gr. 11,54 11,56 0,01  
B. Petrol 90,21 90,21 0,38  
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