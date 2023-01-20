***SMRFA*** SÜMER FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Belgesi
20.01.2023 14:22
***SMRFA*** SÜMER FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Belgesi )
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Türkçe
İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
09/01/2023
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 05.01.2023 tarih ve 01/03 sayılı kararı ile onaylanan Borçlanma Aracı Ek İhraç Belgesi ve Borçlanma Aracı İhracı Başvuru Formu, ekte bilgilerinize sunulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1103430
BIST
14:565.483
En Yüksek
|Değişim
|: 1,12%
|| 60,97
|Açılış
|: 5.444
|
|Önceki Kapanış
|: 5.422
|
5.508
En Düşük
5.436
14:5618,8079
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0195
|Açılış
|: 19,0550
|
|Önceki Kapanış
|: 19,0650
|
18,8388
En Düşük
18,7193
14:5620,3563
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0118
|Açılış
|: 20,6300
|
|Önceki Kapanış
|: 20,6000
|
20,4246
En Düşük
20,3003
14:561.165,25
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -2,94
|Açılış
|: 1.165,25
|
|Önceki Kapanış
|: 1.168,18
|
1.171,78
En Düşük
1.162,50
BIST En Aktif Hisseler14:52
|SDTTR
|110,20
|330.675.749
|% 9,98
|
|PKART
|28,64
|36.497.468
|% 9,98
|
|SOKE
|14,57
|20.563.952
|% 9,96
|
|ONCSM
|60,15
|3.685.571
|% 9,96
|
|SAMAT
|24,60
|21.939.931
|% 9,92
|
|COSMO
|111,10
|3.149.419
|% -7,80
|
|ELITE
|41,56
|95.225.040
|% -5,37
|
|ZOREN
|5,82
|540.025.309
|% -5,37
|
|SANEL
|19,06
|10.317.964
|% -4,17
|
|CASA
|180,00
|359.519
|% -4,15
|
|THYAO
|154,10
|5.564.580.035
|% -0,32
|
|EREGL
|40,96
|4.672.965.023
|% 1,49
|
|AKBNK
|18,38
|3.372.882.745
|% 4,49
|
|KOZAL
|593,70
|3.265.167.102
|% 0,97
|
|YKBNK
|10,06
|3.128.165.762
|% 3,71
|
|EKGYO
|8,67
|2.741.316.828
|% 2,85
|
|YKBNK
|10,06
|3.128.165.762
|% 3,71
|
|SKBNK
|2,97
|682.304.704
|% 4,21
|
|AKBNK
|18,38
|3.372.882.745
|% 4,49
|
|ISCTR
|12,15
|1.876.565.503
|% 4,56
|
|14:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7998
|18,8091
|% 0,11
|
|Euro
|20,3544
|20,3630
|% 0,09
|
|Sterlin
|23,1679
|23,2841
|% -0,17
|
|Frank
|20,3507
|20,4733
|% -0,44
|
|Riyal
|4,9903
|5,0153
|% 0,06
|
|14:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.927
|1.927
|-6,38
|
|Altın Gr.
|1.166
|1.166
|-2,05
|
|Cumhuriyet
|7.862
|7.981
|56,00
|
|Tam
|7.901
|7.953
|-35,00
|
|Yarım
|3.850
|3.892
|-17,00
|
|Çeyrek
|1.931
|1.946
|-8,00
|
|Gümüş.Ons
|23,87
|23,90
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|14,44
|14,47
|0,03
|
|B. Petrol
|86,44
|86,44
|0,28
|
Seans Raporu
14:52
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15:07BJKAS
Yüzde 7.14 oranında artışla 6.75 lira fiyatla işlem gören hissede 32, 860, 187 adet işlem
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15:05XU100
Endeks 5, 481 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 08 üstünde . İşlem hacmi 64, 239.00 milyon TL de
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15:04VAKBN
Yüzde 5.90 oranında artışla 10.77 lira fiyatla işlem gören hissede 111, 992, 747 adet işlem
-
15:02AKBNK
Yüzde 4.49 oranında artışla 18.38 lira fiyatla işlem gören hissede 185, 585, 894 adet işlem
-
15:01SAMAT
Yüzde 9.92 oranında artışla 24.60 lira fiyatla işlem gören hissede 925, 345 adet işlem