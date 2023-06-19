***SMRFA*** SÜMER FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Belgesi
19.06.2023 11:00
***SMRFA*** SÜMER FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Belgesi )
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Türkçe
İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
03/05/2023
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin Türk Lirası cinsinden yurtiçinde, 144.000.000 TL nominal tutara kadar, halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak suretiyle borçlanma aracı ihracı konusunda Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) yapılan başvurumuz, SPK'nın 15.06.2023 tarih ve 34/712 sayılı toplantısında 69.000.000 TL nominal olarak onaylanmıştır. SPK tarafından onaylanan İhraç Belgesi ve Borçlanma Aracı İhracı Başvuru Formu ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1159647
BIST
13:235.389
En Düşük
|Değişim
|: -1,59%
|| -86,90
|Açılış
|: 5.485
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|Önceki Kapanış
|: 5.475
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5.360
En Yüksek
5.485
13:2323,6663
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
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|Açılış
|: 23,5000
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|Önceki Kapanış
|: 23,5200
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23,6777
En Düşük
23,4115
13:2325,8387
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| -0,0001
|Açılış
|: 25,6500
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|Önceki Kapanış
|: 25,7300
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25,9286
En Düşük
25,6764
13:231.484,05
En Yüksek
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|: -0,16%
|| -2,37
|Açılış
|: 1.484,05
|
|Önceki Kapanış
|: 1.486,42
|
1.490,96
En Düşük
1.473,65
BIST En Aktif Hisseler13:21
|INGRM
|643,70
|11.060.239
|% 10,00
|
|FORTE
|17,73
|21.117.441
|% 9,99
|
|KONKA
|38,74
|89.620.394
|% 9,99
|
|MACKO
|77,05
|10.960.748
|% 9,99
|
|AVHOL
|73,20
|44.600.640
|% 9,99
|
|CASA
|128,50
|213.514
|% -6,00
|
|EYGYO
|19,07
|28.199.208
|% -4,46
|
|DOKTA
|50,70
|36.405.680
|% -4,43
|
|IDEAS
|30,04
|12.589.734
|% -4,21
|
|KLKIM
|53,90
|34.244.497
|% -4,01
|
|ASTOR
|56,70
|2.106.403.175
|% 5,00
|
|PENTA
|27,80
|1.220.476.323
|% 6,76
|
|PGSUS
|586,40
|1.075.062.643
|% -0,49
|
|ALFAS
|443,20
|622.361.407
|% -3,55
|
|ODAS
|6,92
|556.562.865
|% 6,13
|
|ODAS
|6,92
|556.562.865
|% 6,13
|
|PENTA
|27,80
|1.220.476.323
|% 6,76
|
|ASTOR
|56,70
|2.106.403.175
|% 5,00
|
|FORMT
|3,09
|109.664.691
|% 4,75
|
|PSGYO
|6,94
|155.945.961
|% -2,39
|
|13:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|23,6606
|23,6679
|% 0,23
|
|Euro
|25,8340
|25,8464
|% 0,03
|
|Sterlin
|30,2285
|30,3801
|% 0,16
|
|Frank
|26,2947
|26,4531
|% -0,09
|
|Riyal
|6,2904
|6,3220
|% 0,20
|
|13:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.951
|1.951
|-6,84
|
|Altın Gr.
|1.485
|1.485
|-1,57
|
|Cumhuriyet
|9.803
|9.951
|-38,00
|
|Tam
|9.753
|10.001
|-38,88
|
|Yarım
|4.780
|4.854
|-30,00
|
|Çeyrek
|2.390
|2.427
|-15,00
|
|Gümüş.Ons
|23,99
|24,01
|-0,19
|
|Gümüş Gr.
|18,23
|18,25
|-0,13
|
|B. Petrol
|76,50
|76,50
|-0,11
|