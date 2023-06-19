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***SMRFA*** SÜMER FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Belgesi

19.06.2023 11:00
***SMRFA*** SÜMER FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Belgesi


***SMRFA*** SÜMER FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Belgesi )

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Türkçe
İhraç Belgesi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
03/05/2023
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimizin Türk Lirası cinsinden yurtiçinde, 144.000.000 TL nominal tutara kadar, halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak suretiyle borçlanma aracı ihracı konusunda Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) yapılan başvurumuz, SPK'nın 15.06.2023 tarih ve 34/712 sayılı toplantısında 69.000.000 TL nominal olarak onaylanmıştır. SPK tarafından onaylanan İhraç Belgesi ve Borçlanma Aracı İhracı Başvuru Formu ekte yer almaktadır. 



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1159647


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