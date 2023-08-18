***SMRFA*** SÜMER FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Belgesi
18.08.2023 17:56
***SMRFA*** SÜMER FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Belgesi )
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Türkçe
İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
07/07/2023
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin Türk Lirası cinsinden yurtiçinde, 201.000.000 TL nominal tutara kadar, halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak suretiyle borçlanma aracı ihracı konusunda Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) yapılan başvurumuz, SPK tarafından 200.000.000 TL nominal olarak onaylanmış ve 16.08.2023 tarih, 2023/48 sayılı SPK bülteninde ilan edilmiştir. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 16.08.2023 tarih ve 47/988 sayılı kararı ile ilk aşamada 151.000.000 TL nominal tutarında ihraç tavanını içeren İhraç Belgesi tarafımıza iletilmiştir. 49.000.000 TL nominal tutarındaki ihraç tavanını içeren ihraç belgesinin/belgelerinin de, itfasına iki aydan az kalan borçlanma araçlarının itfasına ilişkin belgelerin Sermaye Piyasası Kurulu'na iletilmesi koşulu ile verileceği tarafımıza bildirilmiştir. Onaylanan İhraç Belgesi ve Borçlanma Aracı İhracı Başvuru Formu ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1187220
BIST
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18:057.513
En Düşük
|Değişim
|: -3,24%
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|Açılış
|: 7.804
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|Önceki Kapanış
|: 7.764
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7.424
En Yüksek
7.816
18:0527,0988
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
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|Açılış
|: 27,1550
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|Önceki Kapanış
|: 27,1500
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En Düşük
27,0276
18:0529,5008
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
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|Açılış
|: 29,5000
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|Önceki Kapanış
|: 29,5500
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29,9037
En Düşük
29,3730
18:051.645,49
En Yüksek
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|: 0,03%
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|Açılış
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|Önceki Kapanış
|: 1.644,93
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1.657,64
En Düşük
1.644,00
BIST En Aktif Hisseler18:05
|KONYA
|5.841,10
|715.670.607
|% 10,00
|
|GOKNR
|26,18
|1.124.377.329
|% 10,00
|
|KLMSN
|26,62
|128.858.538
|% 10,00
|
|POLTK
|5.990,40
|66.428.080
|% 10,00
|
|SDTTR
|392,00
|1.772.723.361
|% 9,99
|
|EUKYO
|14,05
|19.921.617
|% -9,99
|
|LKMNH
|38,04
|125.605.565
|% -9,94
|
|COSMO
|124,60
|90.148.778
|% -9,58
|
|KNFRT
|17,05
|73.894.461
|% -9,55
|
|KERVT
|11,29
|243.980.675
|% -9,54
|
|TUPRS
|127,00
|12.382.921.093
|% 3,25
|
|THYAO
|251,40
|9.057.125.164
|% -4,08
|
|EREGL
|41,90
|7.901.644.845
|% -2,01
|
|YKBNK
|15,90
|5.175.714.069
|% -4,85
|
|ASTOR
|129,90
|4.952.614.876
|% -3,42
|
|SKBNK
|4,02
|1.942.880.168
|% -6,94
|
|YKBNK
|15,90
|5.175.714.069
|% -4,85
|
|ZOREN
|4,80
|1.551.540.425
|% -4,38
|
|DOHOL
|13,40
|3.280.357.108
|% 4,36
|
|EKGYO
|8,55
|2.037.017.816
|% -4,26
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,0886
|27,0988
|% 0,07
|
|Euro
|29,4692
|29,5008
|% 0,03
|
|Sterlin
|34,4350
|34,6077
|% 0,07
|
|Frank
|30,6122
|30,7966
|% -0,29
|
|Riyal
|7,2051
|7,2413
|% 0,09
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.888
|1.888
|-1,19
|
|Altın Gr.
|1.645
|1.646
|0,57
|
|Cumhuriyet
|11.329
|11.500
|17,00
|
|Tam
|11.062
|11.146
|18,00
|
|Yarım
|5.548
|5.599
|10,00
|
|Çeyrek
|2.766
|2.799
|4,00
|
|Gümüş.Ons
|22,70
|22,72
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|19,79
|19,81
|0,05
|
|B. Petrol
|84,75
|84,75
|0,63
|
Seans Raporu
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17:59GLBMD
Yüzde -7.91 oranında düşüşle 27.00 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 318, 103 adet işlem
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17:58NUGYO
Yüzde -8.60 oranında düşüşle 7.44 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 485, 263 adet işlem
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17:57XU100
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17:57EDATA
Yüzde -7.43 oranında düşüşle 11.83 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 102, 092 adet işlem
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17:56INDES
Yüzde -7.70 oranında düşüşle 20.86 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 385, 443 adet işlem