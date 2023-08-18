***SMRFA*** SÜMER FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Belgesi









***SMRFA*** SÜMER FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Belgesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİhraç BelgesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi07/07/2023Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin Türk Lirası cinsinden yurtiçinde, 201.000.000 TL nominal tutara kadar, halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak suretiyle borçlanma aracı ihracı konusunda Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) yapılan başvurumuz, SPK tarafından 200.000.000 TL nominal olarak onaylanmış ve 16.08.2023 tarih, 2023/48 sayılı SPK bülteninde ilan edilmiştir. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 16.08.2023 tarih ve 47/988 sayılı kararı ile ilk aşamada 151.000.000 TL nominal tutarında ihraç tavanını içeren İhraç Belgesi tarafımıza iletilmiştir. 49.000.000 TL nominal tutarındaki ihraç tavanını içeren ihraç belgesinin/belgelerinin de, itfasına iki aydan az kalan borçlanma araçlarının itfasına ilişkin belgelerin Sermaye Piyasası Kurulu'na iletilmesi koşulu ile verileceği tarafımıza bildirilmiştir. Onaylanan İhraç Belgesi ve Borçlanma Aracı İhracı Başvuru Formu ekte yer almaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1187220BIST