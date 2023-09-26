***SMRFA*** SÜMER FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Belgesi









***SMRFA*** SÜMER FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Belgesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİhraç BelgesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi18/08/2023Bildirim İçeriğiAçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu'nun 16.08.2023 tarihli ve 47/988 sayılı kararı ile onaylanan Borçlanma Aracı Ek İhraç Belgesi ve Borçlanma Aracı İhracı Başvuru Formu, ekte bilgilerinize sunulmuştur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1197471BIST