***SMRFA*** SÜMER FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Belgesi









***SMRFA*** SÜMER FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Belgesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİhraç BelgesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi13/11/2023Bildirim İçeriğiAçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu'nun 21.12.2023 tarihli ve 80/1729 sayılı kararı ile onaylanan Borçlanma Aracı İhraç Belgesi ve Borçlanma Aracı İhracı Başvuru Formu, ekte bilgilerinize sunulmuşturhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1228372BIST