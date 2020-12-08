***SMRFA*** SÜMER FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
08.12.2020 14:36
***SMRFA*** SÜMER FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Sermaye Piyasası Aracına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı Bildirimi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi 08.12.2020
İhraç Tavanı Tutarı 115.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
Ek Açıklamalar
08.12.2020 tarih ve 30 sayılı yönetim kurulu kararı ile Sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde, yurtiçinde TL cinsinden, 115.000.000 TL (YüzonbeşmilyonTürk Lirası) tutara kadar borçlanma araçlarının yurt içinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara ihraç edilmesine, ihracın aşağıda belirlenen kriterler çerçevesinde yapılmasına, belirlenen bu şartlar dahilinde ilave edilecek ek getirinin oranının belirlenmesi de dahil olmak üzere ihraçlarla ilgili tüm şart ve hükümlerin belirlenmesi ve bu kapsamda Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa İstanbul A.Ş. ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ile diğer kurum ve kuruluşlar nezdinde gerekli başvuruların ve sair işlemlerin yapılması ve tamamlanması hususlarında Genel Müdürlüğün yetkilendirilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Yönetim Kurulu Kararı.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/892097
BIST
15:581.344
En Yüksek
|Değişim
|: 1,05%
|| 14,01
|Açılış
|: 1.332
|
|Önceki Kapanış
|: 1.330
|
1.348
En Düşük
1.332
15:587,8322
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0225
|Açılış
|: 7,8250
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8400
|
7,8478
En Düşük
7,7902
15:589,4932
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,0340
|Açılış
|: 9,4600
|
|Önceki Kapanış
|: 9,4950
|
9,5159
En Düşük
9,4355
15:58469,74
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 1,63
|Açılış
|: 469,74
|
|Önceki Kapanış
|: 468,10
|
471,45
En Düşük
466,67
BIST En Aktif Hisseler15:58
|SELEC
|18,16
|276.010.216
|% 9,99
|
|SNPAM
|21,02
|4.911.799
|% 9,99
|
|DOBUR
|24,74
|9.001.949
|% 9,96
|
|SILVR
|5,98
|12.993.671
|% 9,93
|
|KRVGD
|11,97
|126.406.504
|% 9,92
|
|NIBAS
|73,55
|21.170.955
|% -9,75
|
|BANVT
|37,58
|9.963.266
|% -6,93
|
|IZFAS
|5,44
|306.926
|% -6,37
|
|IZMDC
|17,04
|26.038.300
|% -5,96
|
|PKENT
|939,90
|884.757
|% -5,73
|
|PETKM
|4,99
|3.842.317.926
|% -2,16
|
|SISE
|7,11
|1.808.354.252
|% 3,80
|
|KRDMD
|5,31
|1.717.099.039
|% 4,32
|
|SASA
|21,68
|1.437.411.940
|% 5,34
|
|DOHOL
|2,98
|1.251.810.493
|% 1,71
|
|PETKM
|4,99
|3.842.317.926
|% -2,16
|
|DOHOL
|2,98
|1.251.810.493
|% 1,71
|
|KRDMD
|5,31
|1.717.099.039
|% 4,32
|
|TSKB
|1,85
|584.595.477
|% 2,21
|
|SISE
|7,11
|1.808.354.252
|% 3,80
|
|15:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8267
|7,8322
|% 0,29
|
|Euro
|9,4847
|9,4932
|% 0,36
|
|Sterlin
|10,3833
|10,4354
|% -0,33
|
|Frank
|8,7615
|8,8142
|% 0,34
|
|Riyal
|2,0808
|2,0912
|% 0,24
|
|15:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.866
|1.866
|1,99
|
|Altın Gr.
|469
|469
|1,03
|
|Cumhuriyet
|3.105
|3.152
|36,00
|
|Tam
|3.089
|3.167
|32,38
|
|Yarım
|1.493
|1.532
|15,66
|
|Çeyrek
|749
|766
|7,84
|
|Gümüş.Ons
|24,61
|24,64
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|6,18
|6,19
|0,02
|
|B. Petrol
|48,68
|48,68
|-0,11
|
Seans Raporu
15:58
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-
16:10XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 14, 05 artarak (% 1.17 ) 1, 211
-
16:10
Tavandan işlem gören hisse senedleri : SNKRN, ROYAL, SELEC, DOBUR, UMPAS, SNPAM, KRVGD, SEKFK, SILVR
-
16:10
YYAPI, SILVR, EGPRO değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
16:10
BANVT, IZMDC, UZERB değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
16:10BSOKE
Yüzde 8.98 oranında artışla 2.79 lira fiyatla işlem gören hissede 85, 779, 942 adet işlem