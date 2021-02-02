***SMRFA*** SÜMER FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim









***SMRFA*** SÜMER FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Ek İhraç Belgesi HakkındaYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYetkili Organ Karar Tarihi 08.12.2020İhraç Tavanı Tutarı 115.000.000Para Birimi TRYİhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiSPK Başvuru Tarihi 17.12.2020SPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 07.01.2021İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 07.01.2022Ek AçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu'nun 07.01.2021 tarih ve 2/4 sayılı kararı ile Yurtiçinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satış yöntemiyle ihraç edilecek borçlanma aracı Ek İhraç Belgesi ekte bilgilerinize sunulmuştur.Eklenen DökümanlarEK: 1 Başvuru Formu.pdfEK: 2 Ek İhraç Belgesi.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/906889BIST