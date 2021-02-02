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***SMRFA*** SÜMER FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim

02.02.2021 10:53



***SMRFA*** SÜMER FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Ek İhraç Belgesi Hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yetkili Organ Karar Tarihi 08.12.2020
İhraç Tavanı Tutarı 115.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 17.12.2020
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 07.01.2021
İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 07.01.2022

Ek Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 07.01.2021 tarih ve 2/4 sayılı kararı ile Yurtiçinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satış yöntemiyle ihraç edilecek borçlanma aracı Ek İhraç Belgesi ekte bilgilerinize sunulmuştur.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Başvuru Formu.pdf
EK: 2 Ek İhraç Belgesi.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/906889


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