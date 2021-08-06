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***SMRFA*** SÜMER FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim

06.08.2021 17:51



***SMRFA*** SÜMER FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Sermaye Piyasası Kurulu Tarafından Onaylanan İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yetkili Organ Karar Tarihi 21.06.2021
İhraç Tavanı Tutarı 93.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 02.07.2021
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 05.08.2021
İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 05.08.2022

Ek Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 05.08.2021 tarih ve 39/1194 sayılı kararı ile onaylanan borçlanma aracı İhraç Belgesi ektedir.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 İhraç Belgesi.pdf
EK: 2 Başvuru Formu.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/955453


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