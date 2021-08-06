***SMRFA*** SÜMER FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
06.08.2021 17:51
***SMRFA*** SÜMER FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Sermaye Piyasası Kurulu Tarafından Onaylanan İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi 21.06.2021
İhraç Tavanı Tutarı 93.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 02.07.2021
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 05.08.2021
İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 05.08.2022
Ek Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 05.08.2021 tarih ve 39/1194 sayılı kararı ile onaylanan borçlanma aracı İhraç Belgesi ektedir.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 İhraç Belgesi.pdf
EK: 2 Başvuru Formu.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/955453
BIST
17:591.436
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 3,89
|Açılış
|: 1.434
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|Önceki Kapanış
|: 1.432
|
1.441
En Düşük
1.425
17:598,6378
En Yüksek
|Değişim
|: 1,38%
|| 0,1179
|Açılış
|: 8,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5300
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8,6422
En Düşük
8,5140
17:5910,1660
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 0,0591
|Açılış
|: 10,1100
|
|Önceki Kapanış
|: 10,0900
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10,1870
En Düşük
10,0744
17:59489,11
En Yüksek
|Değişim
|: -1,03%
|| -5,08
|Açılış
|: 489,11
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|Önceki Kapanış
|: 494,19
|
497,76
En Düşük
488,40
BIST En Aktif Hisseler17:57
|SAFKR
|9,35
|74.798.160
|% 10,00
|
|KTSKR
|35,44
|55.164.633
|% 9,99
|
|GENIL
|13,00
|779.948.898
|% 9,98
|
|SNKRN
|23,16
|762.053
|% 9,97
|
|PENTA
|48,78
|7.819.534
|% 9,96
|
|KRONT
|49,64
|114.394.795
|% -9,99
|
|EDATA
|16,15
|201.014.016
|% -9,98
|
|EDIP
|4,43
|14.469.881
|% -9,96
|
|AGYO
|2,87
|12.837.211
|% -9,75
|
|KARYE
|10,43
|126.684.553
|% -9,30
|
|GARAN
|9,26
|2.061.676.785
|% 0,00
|
|SISE
|8,03
|894.771.844
|% 2,03
|
|GENIL
|13,00
|779.948.898
|% 9,98
|
|THYAO
|12,78
|742.241.214
|% 0,16
|
|EREGL
|20,80
|686.103.173
|% 2,06
|
|GARAN
|9,26
|2.061.676.785
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,48
|382.119.960
|% -0,40
|
|EKGYO
|1,83
|230.230.980
|% 1,10
|
|SISE
|8,03
|894.771.844
|% 2,03
|
|IZMDC
|2,84
|314.649.090
|% -5,02
|
|17:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6305
|8,6349
|% 1,35
|
|Euro
|10,1552
|10,1708
|% 0,63
|
|Sterlin
|11,9389
|11,9988
|% 0,91
|
|Frank
|9,4061
|9,4628
|% 0,53
|
|Riyal
|2,2954
|2,3069
|% 1,34
|
|17:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|489
|489
|-4,75
|
|Cumhuriyet
|3.246
|3.295
|-33,00
|
|Tam
|3.233
|3.316
|-34,44
|
|Yarım
|1.562
|1.604
|-16,66
|
|Çeyrek
|784
|802
|-8,33
|
Seans Raporu
17:57
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17:58ESCAR
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17:57XU050
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17:57
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17:57
UZERB, DAGI, IDGYO değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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DERIM, SANFM, AGYO değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında