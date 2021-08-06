***SMRFA*** SÜMER FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim









***SMRFA*** SÜMER FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Sermaye Piyasası Kurulu Tarafından Onaylanan İhraç BelgesiYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYetkili Organ Karar Tarihi 21.06.2021İhraç Tavanı Tutarı 93.000.000Para Birimi TRYİhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiSPK Başvuru Tarihi 02.07.2021SPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 05.08.2021İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 05.08.2022Ek AçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu'nun 05.08.2021 tarih ve 39/1194 sayılı kararı ile onaylanan borçlanma aracı İhraç Belgesi ektedir.Eklenen DökümanlarEK: 1 İhraç Belgesi.pdfEK: 2 Başvuru Formu.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/955453BIST