***SMRFA*** SÜMER FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim









***SMRFA*** SÜMER FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Ek İhraç Belgesi HakkındaYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYetkili Organ Karar Tarihi 21.06.2021İhraç Tavanı Tutarı 93.000.000Para Birimi TRYİhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiSPK Başvuru Tarihi 02.07.2021SPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 05.08.2021İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 05.08.2022Ek AçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu'nun 05.08.2021 tarih ve 39/1194 sayılı kararı ile onaylanan Borçlanma Aracı Ek İhraç Belgesi, ekte bilgilerinize sunulmuştur.Eklenen DökümanlarEK: 1 Başvuru Formu.pdfEK: 2 İhrac Belgesi Ek .pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/961701BIST