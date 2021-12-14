Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***SMRFA*** SÜMER FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim

14.12.2021 15:24
***SMRFA*** SÜMER FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim


***SMRFA*** SÜMER FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Sermaye Piyasası Aracına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı Bildirimi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yetkili Organ Karar Tarihi 14.12.2021
İhraç Tavanı Tutarı 102.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

Ek Açıklamalar
14.12.2021 tarih ve 033 sayılı yönetim kurulu kararı ile Sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde, yurtiçinde TL cinsinden, 102.000.000 TL (YüzikimilyonTürk Lirası) tutara kadar borçlanma araçlarının yurt içinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara ihraç edilmesine, ihracın aşağıda belirlenen kriterler çerçevesinde yapılmasına, belirlenen bu şartlar dahilinde ilave edilecek ek getirinin oranının belirlenmesi de dahil olmak üzere ihraçlarla ilgili tüm şart ve hükümlerin belirlenmesi ve bu kapsamda Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa İstanbul A.Ş. ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ile diğer kurum ve kuruluşlar nezdinde gerekli başvuruların ve sair işlemlerin yapılması ve tamamlanması hususlarında Genel Müdürlüğün yetkilendirilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Borçlanma Aracı İhracı Hakkında Karar.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/983093


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:052.162
Değişim :  0,00% |  0,00
Açılış :  2.191  
Önceki Kapanış :  2.162  
En Yüksek
2.195 En Düşük
2.146
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
CEOEM 14,96 65.175.521 % 10,00  
DOGUB 3,85 3.372.636 % 10,00  
PKENT 5.512,10 4.348.843 % 10,00  
TETMT 275,00 6.138.052 % 10,00  
ISKUR 664.400,00 1.974.800 % 10,00  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Dolar 14,7935 14,7970 % -0,05  
Euro 16,7125 16,7597 % 0,24  
Sterlin 19,5541 19,6522 % 3,04  
Frank 15,9293 16,0253 % 2,71  
Riyal 3,9294 3,9491 % 2,71  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.782 1.782 3,90  
Altın Gr. 845 845 25,70  
Cumhuriyet 5.592 5.676 184,00  
Tam 5.562 5.706 183,54  
Yarım 2.688 2.760 88,79  
Çeyrek 1.348 1.380 44,39  
Gümüş.Ons 22,13 22,15 0,06  
Gümüş Gr. 10,53 10,54 0,03  
B. Petrol 74,41 74,41 0,09  
Seans Raporu 18:05
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru