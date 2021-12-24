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***SMRFA*** SÜMER FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim

24.12.2021 13:50
***SMRFA*** SÜMER FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim


***SMRFA*** SÜMER FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Borçlanma Aracı İhracı için Sermaye Piyasası Kurulu'na Başvuru Yapılması
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yetkili Organ Karar Tarihi 14.12.2021
İhraç Tavanı Tutarı 102.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 24.12.2021

Ek Açıklamalar
Borçlanma aracı ihracına ilişkin evraklar, 24.12.2021 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na gönderilmiştir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/985997


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Tam 4.614 4.747 258,13  
Yarım 2.230 2.296 124,87  
Çeyrek 1.118 1.148 62,43  
Gümüş.Ons 22,95 23,01 0,08  
Gümüş Gr. 8,51 8,53 0,22  
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