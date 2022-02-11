***SMRFA*** SÜMER FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
11.02.2022 10:32
***SMRFA*** SÜMER FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Ek İhraç Belgesi Hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi 14.12.2021
İhraç Tavanı Tutarı 102.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 24.12.2021
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 13.01.2022
İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 13.01.2023
Ek Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 13.01.2022 tarih ve 2/26 sayılı kararı ile onaylanan Borçlanma Aracı Ek İhraç Belgesi, ekte bilgilerinize sunulmuştur.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 İhraç Belgesi Ek.pdf
EK: 2 Başvuru Formu.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1001021
BIST
17:572.048
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 8,87
|Açılış
|: 2.023
|
|Önceki Kapanış
|: 2.039
|
2.053
En Düşük
1.992
17:5713,4950
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -0,0201
|Açılış
|: 13,4850
|
|Önceki Kapanış
|: 13,5450
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13,5686
En Düşük
13,4400
17:5715,3712
En Yüksek
|Değişim
|: -0,60%
|| -0,0934
|Açılış
|: 15,3600
|
|Önceki Kapanış
|: 15,4200
|
15,4711
En Düşük
15,3080
17:57794,70
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,86
|Açılış
|: 794,90
|
|Önceki Kapanış
|: 793,85
|
796,25
En Düşük
789,12
BIST En Aktif Hisseler17:55
|PKENT
|653,80
|13.173.213
|% 9,99
|
|INVEO
|29,54
|85.676.418
|% 9,98
|
|OYLUM
|4,86
|10.479.279
|% 9,95
|
|GMTAS
|2,78
|9.098.726
|% 9,88
|
|OZGYO
|2,35
|79.401.098
|% 9,81
|
|ORCAY
|30,46
|148.799.578
|% -9,99
|
|KLKIM
|16,41
|294.468.418
|% -9,74
|
|DESA
|10,80
|78.431.893
|% -8,40
|
|SANEL
|10,50
|3.849.330
|% -5,91
|
|EUHOL
|2,88
|870.292
|% -5,88
|
|THYAO
|29,58
|7.584.383.913
|% -0,74
|
|EREGL
|29,14
|2.078.012.016
|% -1,09
|
|KRDMD
|11,97
|2.073.079.971
|% 1,27
|
|TUPRS
|195,80
|1.491.275.390
|% 3,05
|
|SISE
|13,89
|1.438.487.282
|% -0,22
|
|THYAO
|29,58
|7.584.383.913
|% -0,74
|
|YKBNK
|4,10
|965.068.299
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,34
|502.160.373
|% 0,43
|
|KRDMD
|11,97
|2.073.079.971
|% 1,27
|
|MOBTL
|1,93
|250.165.589
|% 9,66
|
|17:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,4810
|13,4950
|% -0,15
|
|Euro
|15,3565
|15,3712
|% -0,60
|
|Sterlin
|18,2675
|18,3591
|% 0,03
|
|Frank
|14,5055
|14,5929
|% -0,10
|
|Riyal
|3,5862
|3,6042
|% -0,13
|
|17:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.832
|1.832
|4,65
|
|Altın Gr.
|795
|795
|1,02
|
|Cumhuriyet
|5.272
|5.351
|-18,00
|
|Tam
|5.249
|5.380
|-17,49
|
|Yarım
|2.537
|2.602
|-8,47
|
|Çeyrek
|1.272
|1.301
|-4,23
|
|Gümüş.Ons
|23,14
|23,17
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|10,03
|10,05
|-0,04
|
|B. Petrol
|92,45
|92,45
|1,04
|
Seans Raporu
17:55
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17:59VERUS
Yüzde 4.35 oranında artışla 52.75 lira fiyatla işlem gören hissede 693, 346 adet işlem
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17:58POLTK
Yüzde 4.32 oranında artışla 547.80 lira fiyatla işlem gören hissede 99, 840 adet işlem
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17:57XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 2, 18 artarak (% 0.12 ) 1, 834
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17:57
Tavandan işlem gören hisse senedleri : INVEO, PKENT, GMTAS, OYLUM, OZGYO, MOBTL
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17:57
INTEM, DAGHL, GMTAS değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında