***SMRFA*** SÜMER FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim









***SMRFA*** SÜMER FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Ek İhraç Belgesi HakkındaYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYetkili Organ Karar Tarihi 14.12.2021İhraç Tavanı Tutarı 102.000.000Para Birimi TRYİhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiSPK Başvuru Tarihi 24.12.2021SPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 13.01.2022İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 13.01.2023Ek AçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu'nun 13.01.2022 tarih ve 2/26 sayılı kararı ile onaylanan Borçlanma Aracı Ek İhraç Belgesi, ekte bilgilerinize sunulmuştur.Eklenen DökümanlarEK: 1 İhraç Belgesi Ek.pdfEK: 2 Başvuru Formu.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1001021BIST