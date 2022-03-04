***SMRFA*** SÜMER FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
04.03.2022 15:37
***SMRFA*** SÜMER FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Ek İhraç Belgesi Hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi 14.12.2021
İhraç Tavanı Tutarı 102.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 24.12.2021
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 13.01.2022
İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 13.01.2023
Ek Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 13.01.2022 tarih ve 2/26 sayılı kararı ile onaylanan Borçlanma Aracı Ek İhraç Belgesi, ekte bilgilerinize sunulmuştur.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Başvuru Formu.pdf
EK: 2 İhraç Belgesi Ek .pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1007290
BIST
16:332.000
En Yüksek
|Değişim
|: -1,13%
|| -22,94
|Açılış
|: 2.014
|
|Önceki Kapanış
|: 2.023
|
2.024
En Düşük
1.992
16:3314,2467
En Yüksek
|Değişim
|: 0,94%
|| 0,1325
|Açılış
|: 14,2150
|
|Önceki Kapanış
|: 14,1250
|
14,3488
En Düşük
14,0910
16:3315,5914
En Yüksek
|Değişim
|: -0,34%
|| -0,0526
|Açılış
|: 15,5600
|
|Önceki Kapanış
|: 15,6600
|
15,8271
En Düşük
15,5367
16:33891,39
En Yüksek
|Değişim
|: 1,39%
|| 12,22
|Açılış
|: 891,39
|
|Önceki Kapanış
|: 879,17
|
894,99
En Düşük
876,47
BIST En Aktif Hisseler16:33
|AVOD
|1,44
|19.816.991
|% 44,00
|
|INVES
|27,28
|265.753.293
|% 10,00
|
|MEDTR
|11,93
|22.273.922
|% 9,95
|
|YUNSA
|14,56
|40.088.660
|% 9,72
|
|DOHOL
|2,88
|768.062.413
|% 8,68
|
|BASCM
|3,31
|2.114.803
|% -9,32
|
|AKFGY
|3,03
|59.948.149
|% -6,77
|
|ACSEL
|23,82
|19.722.040
|% -6,66
|
|DOCO
|1.232,60
|24.299.761
|% -5,66
|
|KLNMA
|12,39
|505.634
|% -5,42
|
|KRDMD
|13,39
|3.931.575.049
|% -1,62
|
|EREGL
|34,18
|2.228.331.413
|% -3,28
|
|THYAO
|25,28
|1.571.973.114
|% -2,54
|
|ASELS
|24,20
|1.261.664.865
|% 1,60
|
|KOZAL
|128,80
|1.139.989.656
|% -0,08
|
|ODAS
|1,44
|440.917.392
|% 8,27
|
|KRDMD
|13,39
|3.931.575.049
|% -1,62
|
|DOHOL
|2,88
|768.062.413
|% 8,68
|
|PETKM
|7,94
|1.049.100.485
|% 0,51
|
|YKBNK
|3,63
|459.375.309
|% -0,82
|
|16:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,2336
|14,2467
|% 0,94
|
|Euro
|15,5197
|15,5914
|% -0,34
|
|Sterlin
|18,8536
|18,9481
|% 0,44
|
|Frank
|15,4517
|15,5448
|% 0,98
|
|Riyal
|3,7889
|3,8079
|% 1,03
|
|16:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.946
|1.946
|9,17
|
|Altın Gr.
|890
|890
|10,71
|
|Cumhuriyet
|5.892
|5.981
|81,00
|
|Tam
|5.869
|6.017
|79,18
|
|Yarım
|2.837
|2.911
|38,30
|
|Çeyrek
|1.423
|1.455
|19,15
|
|Gümüş.Ons
|25,19
|25,22
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|11,53
|11,54
|0,10
|
|B. Petrol
|114
|114
|3,08
|
Seans Raporu
16:33
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16:47XU100
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