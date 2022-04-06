***SMRFA*** SÜMER FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
06.04.2022 14:55
***SMRFA*** SÜMER FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Sermaye Piyasası Aracına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı Bildirimi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi 05.04.2022
İhraç Tavanı Tutarı 113.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
Ek Açıklamalar
05.04.2022 tarih ve 018 sayılı yönetim kurulu kararı ile Sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde, yurtiçinde TL cinsinden, 113.000.000 TL (YüzonüçmilyonTürk Lirası) tutara kadar borçlanma araçlarının yurt içinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara ihraç edilmesine, ihracın ekteki kararda belirlenen kriterler çerçevesinde yapılmasına, belirlenen bu şartlar dahilinde ilave edilecek ek getirinin oranının belirlenmesi de dahil olmak üzere ihraçlarla ilgili tüm şart ve hükümlerin belirlenmesi ve bu kapsamda Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa İstanbul A.Ş. ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ile diğer kurum ve kuruluşlar nezdinde gerekli başvuruların ve sair işlemlerin yapılması ve tamamlanması hususlarında Genel Müdürlüğün yetkilendirilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Borçlanma Aracı İhracı Hakkında Karar.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1016463
BIST
15:562.325
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -1,36
|Açılış
|: 2.328
|
|Önceki Kapanış
|: 2.326
|
2.348
En Düşük
2.317
15:5614,7471
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0341
|Açılış
|: 14,7430
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7150
|
14,7471
En Düşük
14,7016
15:5616,1279
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 0,0722
|Açılış
|: 16,1100
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1400
|
16,1339
En Düşük
16,0198
15:56913,00
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 2,05
|Açılış
|: 913,00
|
|Önceki Kapanış
|: 910,95
|
916,44
En Düşük
907,30
BIST En Aktif Hisseler15:56
|KONKA
|15,09
|143.750.459
|% 9,99
|
|DOAS
|70,05
|57.948.753
|% 9,97
|
|ARMDA
|94,45
|12.823.652
|% 9,95
|
|ULUSE
|165,70
|7.530.338
|% 9,95
|
|PAGYO
|11,27
|3.583.303
|% 9,95
|
|BOBET
|4,59
|96.998.965
|% -10,00
|
|LIDER
|17,22
|220.407.099
|% -7,67
|
|GZNMI
|43,04
|19.018.356
|% -7,24
|
|DZGYO
|2,38
|23.004.926
|% -6,30
|
|ISBTR
|52.000,00
|52.000
|% -5,45
|
|THYAO
|34,78
|3.084.492.275
|% 0,81
|
|PETKM
|9,98
|1.967.064.548
|% 2,36
|
|ASELS
|25,70
|1.596.746.795
|% -1,23
|
|GARAN
|12,44
|1.343.962.881
|% -0,40
|
|SISE
|16,35
|1.256.834.204
|% -1,15
|
|ODAS
|2,05
|1.008.845.716
|% 7,33
|
|EKGYO
|2,57
|680.698.337
|% -0,77
|
|PETKM
|9,98
|1.967.064.548
|% 2,36
|
|YKBNK
|4,16
|800.256.281
|% -1,19
|
|KARSN
|5,77
|945.460.910
|% 1,94
|
|15:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7431
|14,7471
|% 0,23
|
|Euro
|16,1199
|16,1279
|% 0,45
|
|Sterlin
|19,2447
|19,3412
|% 0,25
|
|Frank
|15,7429
|15,8377
|% -0,25
|
|Riyal
|3,9186
|3,9382
|% 0,10
|
|15:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.926
|1.926
|2,25
|
|Altın Gr.
|912
|913
|1,69
|
|Cumhuriyet
|6.053
|6.145
|-36,00
|
|Tam
|6.027
|6.177
|-36,25
|
|Yarım
|2.913
|2.988
|-17,53
|
|Çeyrek
|1.461
|1.494
|-8,77
|
|Gümüş.Ons
|24,28
|24,32
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|11,48
|11,50
|-0,03
|
|B. Petrol
|107
|107
|0,73
|
Seans Raporu
15:56
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-
16:11XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -5, 67 kaybederek (% -0.22 ) 2, 584
-
16:11XU100
Endeks 2, 323 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 13 altında . İşlem hacmi 32, 095.00 milyon TL de
-
16:10ESCAR
Yüzde -3.27 oranında düşüşle 33.76 lira fiyatla işlem gören hissede 236, 299 adet işlem
-
16:09LIDER
Yüzde -7.88 oranında düşüşle 17.18 lira fiyatla işlem gören hissede 12, 390, 682 adet işlem
-
16:06XU100
Endeks 2, 321 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 21 altında . İşlem hacmi 31, 815.00 milyon TL de