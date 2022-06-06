***SMRFA*** SÜMER FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
06.06.2022 15:21
***SMRFA*** SÜMER FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Ek İhraç Belgesi Hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi 05.04.2022
İhraç Tavanı Tutarı 113.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 25.04.2022
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 12.05.2022
İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 12.05.2023
Ek Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 12.05.2022 tarih ve 24/710 sayılı kararı ile onaylanan Borçlanma Aracı Ek İhraç Belgesi, ekte bilgilerinize sunulmuştur.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Başvuru Formu.pdf
EK: 2 İhraç Belgesi Ek .pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1034829
BIST
16:192.650
En Yüksek
|Değişim
|: 1,87%
|| 48,53
|Açılış
|: 2.620
|
|Önceki Kapanış
|: 2.601
|
2.651
En Düşük
2.620
16:1916,5895
En Yüksek
|Değişim
|: 1,07%
|| 0,1752
|Açılış
|: 16,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 16,5050
|
16,5968
En Düşük
15,9954
16:1917,8278
En Yüksek
|Değişim
|: 1,31%
|| 0,2310
|Açılış
|: 17,7700
|
|Önceki Kapanış
|: 17,6700
|
17,8739
En Düşük
17,3505
16:19988,78
En Yüksek
|Değişim
|: 1,19%
|| 11,58
|Açılış
|: 988,78
|
|Önceki Kapanış
|: 977,20
|
991,18
En Düşük
952,08
BIST En Aktif Hisseler16:19
|RYSAS
|8,25
|55.927.216
|% 10,00
|
|KAPLM
|62,70
|3.446.601
|% 10,00
|
|TETMT
|256,50
|5.444.677
|% 9,99
|
|KRSTL
|7,44
|43.554.100
|% 9,90
|
|FLAP
|4,11
|41.782.673
|% 9,89
|
|MZHLD
|79,90
|5.190.672
|% -9,97
|
|EPLAS
|18,50
|104.660.747
|% -6,61
|
|SANFM
|33,62
|13.042.312
|% -3,78
|
|DIRIT
|2,58
|103.594
|% -3,01
|
|DOKTA
|26,00
|4.129.863
|% -2,84
|
|SASA
|44,72
|3.554.955.198
|% 1,87
|
|THYAO
|48,12
|3.528.277.862
|% 0,29
|
|AKBNK
|8,97
|2.231.938.072
|% 2,40
|
|SISE
|21,76
|2.174.225.901
|% 4,51
|
|GARAN
|15,74
|1.828.503.064
|% 4,52
|
|EKGYO
|2,88
|896.502.910
|% 3,60
|
|ODAS
|2,99
|786.888.793
|% 6,79
|
|AKBNK
|8,97
|2.231.938.072
|% 2,40
|
|YKBNK
|4,94
|974.014.743
|% 2,07
|
|DOHOL
|4,08
|799.088.266
|% 3,55
|
|16:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,5861
|16,5895
|% 1,07
|
|Euro
|17,7885
|17,8278
|% 1,31
|
|Sterlin
|20,7643
|20,8685
|% 1,60
|
|Frank
|17,1555
|17,2588
|% 0,97
|
|Riyal
|4,4107
|4,4328
|% 1,09
|
|16:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.853
|1.854
|2,27
|
|Altın Gr.
|989
|989
|11,60
|
|Cumhuriyet
|6.580
|6.680
|52,00
|
|Tam
|6.547
|6.710
|44,01
|
|Yarım
|3.165
|3.246
|21,29
|
|Çeyrek
|1.587
|1.623
|10,64
|
|Gümüş.Ons
|22,39
|22,43
|0,48
|
|Gümüş Gr.
|11,95
|11,97
|0,38
|
|B. Petrol
|120
|120
|0,37
|
Seans Raporu
16:19
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16:34XU100
Endeks 2, 649 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 83 üstünde . İşlem hacmi 35, 548.00 milyon TL de
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16:34KAREL
Yüzde 5.19 oranında artışla 14.20 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 889, 418 adet işlem
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16:33TSKB
Yüzde 5.88 oranında artışla 2.34 lira fiyatla işlem gören hissede 160, 253, 769 adet işlem
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16:32TUKAS
Yüzde 5.75 oranında artışla 10.85 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 213, 862 adet işlem
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16:31ODAS
Yüzde 6.79 oranında artışla 2.99 lira fiyatla işlem gören hissede 266, 178, 472 adet işlem