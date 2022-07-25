***SMRFA*** SÜMER FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
25.07.2022 16:21
***SMRFA*** SÜMER FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Sermaye Piyasası Aracına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı Bildirimi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi 25.07.2022
İhraç Tavanı Tutarı 112.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
Ek Açıklamalar
25.07.2022 tarih ve 025 sayılı yönetim kurulu kararı ile Sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde, yurtiçinde TL cinsinden, 112.000.000 TL (YüzonikimilyonTürk Lirası) tutara kadar borçlanma araçlarının yurt içinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara ihraç edilmesine, ihracın ekteki kararda belirlenen kriterler çerçevesinde yapılmasına, belirlenen bu şartlar dahilinde ilave edilecek ek getirinin oranının belirlenmesi de dahil olmak üzere ihraçlarla ilgili tüm şart ve hükümlerin belirlenmesi ve bu kapsamda Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa İstanbul A.Ş. ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ile diğer kurum ve kuruluşlar nezdinde gerekli başvuruların ve sair işlemlerin yapılması ve tamamlanması hususlarında Genel Müdürlüğün yetkilendirilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Borçlanma Aracı İhracı Hakkında Karar.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1047565
BIST
17:382.545
En Yüksek
|Değişim
|: 1,14%
|| 28,57
|Açılış
|: 2.521
|
|Önceki Kapanış
|: 2.517
|
2.553
En Düşük
2.521
17:3817,8389
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 0,1117
|Açılış
|: 17,9050
|
|Önceki Kapanış
|: 17,8550
|
17,8510
En Düşük
17,7389
17:3818,2292
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 0,1060
|Açılış
|: 18,3100
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2050
|
18,3149
En Düşük
18,0846
17:38984,49
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,50
|Açılış
|: 984,49
|
|Önceki Kapanış
|: 984,99
|
996,11
En Düşük
981,62
BIST En Aktif Hisseler17:38
|INTEM
|73,15
|37.155.118
|% 10,00
|
|KLRHO
|17,90
|69.803.509
|% 9,95
|
|ANGEN
|34,92
|193.517.657
|% 9,95
|
|NTGAZ
|8,95
|41.979.755
|% 9,95
|
|DOBUR
|52,50
|14.194.182
|% 9,92
|
|HEDEF
|7,83
|86.915.923
|% -10,00
|
|SERVE
|30,00
|4.216.570
|% -7,64
|
|SANEL
|11,40
|2.997.034
|% -7,62
|
|ULUUN
|23,62
|481.840.879
|% -6,42
|
|OTTO
|32,14
|238.187
|% -5,47
|
|THYAO
|49,60
|3.512.943.328
|% -0,90
|
|SISE
|21,16
|1.639.732.443
|% 1,05
|
|EKGYO
|3,15
|1.621.715.197
|% -0,32
|
|AKBNK
|8,94
|966.507.176
|% 3,47
|
|YKBNK
|4,80
|924.977.430
|% 2,78
|
|EKGYO
|3,15
|1.621.715.197
|% -0,32
|
|SKBNK
|1,49
|309.881.118
|% 9,56
|
|YKBNK
|4,80
|924.977.430
|% 2,78
|
|ODAS
|3,76
|608.590.447
|% 3,58
|
|TSKB
|2,42
|355.109.825
|% 3,42
|
|17:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,8314
|17,8389
|% 0,63
|
|Euro
|18,2179
|18,2292
|% 0,58
|
|Sterlin
|21,3925
|21,4998
|% 0,80
|
|Frank
|18,3965
|18,5074
|% 0,19
|
|Riyal
|4,7309
|4,7546
|% 0,57
|
|17:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.715
|1.716
|-12,12
|
|Altın Gr.
|985
|985
|0,04
|
|Cumhuriyet
|6.610
|6.710
|-5,00
|
|Tam
|6.644
|6.693
|-69,00
|
|Yarım
|3.238
|3.272
|-36,00
|
|Çeyrek
|1.624
|1.636
|-18,00
|
|Gümüş.Ons
|18,37
|18,39
|-0,20
|
|Gümüş Gr.
|10,53
|10,55
|-0,06
|
|B. Petrol
|99,00
|99,00
|0,62
|
Seans Raporu
17:38
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17:52MIPAZ
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