***SMRFA*** SÜMER FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
01.08.2022 15:27
***SMRFA*** SÜMER FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Borçlanma Aracı İhracı için Sermaye Piyasası Kurulu'na Başvuru Yapılması Hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi 25.07.2022
İhraç Tavanı Tutarı 112.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 01.08.2022
Ek Açıklamalar
Borçlanma aracı ihracına ilişkin evraklar, 01.08.2022 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na gönderilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1050285
BIST
15:422.644
En Yüksek
|Değişim
|: 1,99%
|| 51,70
|Açılış
|: 2.600
|
|Önceki Kapanış
|: 2.592
|
2.647
En Düşük
2.600
15:4217,9483
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0355
|Açılış
|: 17,9200
|
|Önceki Kapanış
|: 17,8900
|
17,9593
En Düşük
17,8290
15:4218,3850
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,0641
|Açılış
|: 18,3200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2700
|
18,4400
En Düşük
18,2568
15:421.018,60
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,99
|Açılış
|: 1.018,60
|
|Önceki Kapanış
|: 1.017,60
|
1.024,14
En Düşük
1.013,76
BIST En Aktif Hisseler15:40
|YBTAS
|22.880,00
|777.920
|% 10,00
|
|CANTE
|57,45
|25.024.436
|% 9,95
|
|OZRDN
|16,90
|10.143.348
|% 9,95
|
|FLAP
|4,75
|39.707.030
|% 9,95
|
|KRPLS
|6,21
|534.734.483
|% 9,91
|
|SNGYO
|5,33
|129.850.495
|% -9,97
|
|IMASM
|70,05
|15.411.856
|% -9,96
|
|KZBGY
|63,80
|140.690.342
|% -9,95
|
|YAYLA
|5,63
|104.489.894
|% -9,92
|
|DOBUR
|52,65
|2.632.897
|% -9,92
|
|SISE
|22,94
|2.474.059.029
|% 5,13
|
|THYAO
|51,35
|2.443.286.209
|% 1,88
|
|SASA
|46,22
|1.556.294.681
|% 3,91
|
|EKGYO
|3,12
|963.984.987
|% 0,97
|
|ASELS
|22,84
|837.398.498
|% 2,88
|
|EKGYO
|3,12
|963.984.987
|% 0,97
|
|ODAS
|3,90
|649.369.052
|% 4,56
|
|YKBNK
|4,80
|746.452.643
|% 1,05
|
|SKBNK
|1,73
|208.316.265
|% 1,17
|
|SISE
|22,94
|2.474.059.029
|% 5,13
|
|15:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9342
|17,9455
|% 0,18
|
|Euro
|18,3495
|18,3760
|% 0,30
|
|Sterlin
|21,8723
|21,9820
|% 0,58
|
|Frank
|18,7950
|18,9082
|% 0,25
|
|Riyal
|4,7588
|4,7827
|% 0,08
|
|15:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.768
|1.768
|1,92
|
|Altın Gr.
|1.019
|1.019
|1,75
|
|Cumhuriyet
|6.768
|6.870
|20,00
|
|Tam
|6.798
|6.854
|20,00
|
|Yarım
|3.313
|3.351
|10,00
|
|Çeyrek
|1.661
|1.675
|5,00
|
|Gümüş.Ons
|20,36
|20,39
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|11,77
|11,79
|0,04
|
|B. Petrol
|102
|102
|-2,01
|
Seans Raporu
15:40
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15:55ICBCT
Yüzde 8.00 oranında artışla 6.75 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 552, 351 adet işlem
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15:54XU050
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