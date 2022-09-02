***SMRFA*** SÜMER FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
02.09.2022 15:40
***SMRFA*** SÜMER FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Sermaye Piyasası Kurulu Tarafından Onaylanan İhraç Belgesi Hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi 25.07.2022
İhraç Tavanı Tutarı 112.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 01.08.2022
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 01.09.2022
İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 01.09.2023
Ek Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 01.09.2022 tarih ve 47/1306 sayılı kararı ile onaylanan borçlanma aracı İhraç Belgesi ektedir.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 İhraç belgesi.pdf
EK: 2 Başvuru Formu.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1059638
BIST
16:153.216
En Yüksek
|Değişim
|: 2,34%
|| 73,41
|Açılış
|: 3.166
|
|Önceki Kapanış
|: 3.143
|
3.218
En Düşük
3.160
16:1518,2233
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0271
|Açılış
|: 18,2750
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2550
|
18,2618
En Düşük
18,1996
16:1518,2400
En Yüksek
|Değişim
|: 0,75%
|| 0,1352
|Açılış
|: 18,2800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1400
|
18,2734
En Düşük
18,1031
16:151.001,42
En Yüksek
|Değişim
|: 0,87%
|| 8,61
|Açılış
|: 1.001,42
|
|Önceki Kapanış
|: 992,81
|
1.009,27
En Düşük
992,30
BIST En Aktif Hisseler16:15
|OYYAT
|25,30
|20.071.667
|% 10,00
|
|KNFRT
|10,57
|25.971.083
|% 9,99
|
|DYOBY
|21,06
|47.613.261
|% 9,97
|
|HKTM
|23,38
|44.957.779
|% 9,97
|
|AKBNK
|13,03
|5.386.499.780
|% 9,96
|
|MTRKS
|47,52
|4.463.078
|% -10,00
|
|MIPAZ
|8,43
|88.497.922
|% -7,06
|
|PENTA
|390,50
|61.484.448
|% -5,54
|
|OSMEN
|31,78
|7.954.583
|% -5,42
|
|BTCIM
|30,40
|8.771.862
|% -4,40
|
|AKBNK
|13,03
|5.386.499.780
|% 9,96
|
|YKBNK
|7,79
|4.922.021.431
|% 2,91
|
|HALKB
|9,06
|3.663.075.634
|% 6,34
|
|THYAO
|71,70
|3.465.293.286
|% 0,84
|
|GARAN
|23,74
|3.243.366.417
|% 4,49
|
|YKBNK
|7,79
|4.922.021.431
|% 2,91
|
|AKBNK
|13,03
|5.386.499.780
|% 9,96
|
|HALKB
|9,06
|3.663.075.634
|% 6,34
|
|EKGYO
|4,05
|1.389.844.509
|% 1,25
|
|VAKBN
|8,30
|2.678.550.854
|% 8,36
|
|16:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2142
|18,2233
|% 0,15
|
|Euro
|18,2313
|18,2400
|% 0,75
|
|Sterlin
|20,9901
|21,0954
|% 0,26
|
|Frank
|18,4654
|18,5767
|% 0,07
|
|Riyal
|4,8325
|4,8567
|% 0,14
|
|16:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.711
|1.711
|13,02
|
|Altın Gr.
|1.001
|1.001
|8,61
|
|Cumhuriyet
|6.711
|6.812
|55,00
|
|Tam
|6.747
|6.797
|32,00
|
|Yarım
|3.287
|3.323
|16,00
|
|Çeyrek
|1.649
|1.661
|8,00
|
|Gümüş.Ons
|18,03
|18,05
|0,22
|
|Gümüş Gr.
|10,51
|10,52
|0,08
|
|B. Petrol
|94,75
|94,75
|2,39
|
Seans Raporu
16:15
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16:28XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 86, 03 artarak (% 2.53 ) 3, 487
-
16:28XU100
Endeks 3, 214 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 2, 27 üstünde . İşlem hacmi 55, 836.00 milyon TL de
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16:28BRKSN
Yüzde 8.39 oranında artışla 10.34 lira fiyatla işlem gören hissede 530, 026 adet işlem
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16:27MRGYO
Yüzde 6.48 oranında artışla 2.30 lira fiyatla işlem gören hissede 12, 460, 784 adet işlem
-
16:26ORCAY
Yüzde 6.91 oranında artışla 25.68 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 902, 966 adet işlem