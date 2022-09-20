***SMRFA*** SÜMER FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
20.09.2022 12:00
***SMRFA*** SÜMER FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Sermaye Piyasası Aracına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı Bildirimi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi 20.09.2022
İhraç Tavanı Tutarı 84.500.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
Ek Açıklamalar
20.09.2022 tarih ve 032 sayılı yönetim kurulu kararı ile Sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde, yurtiçinde TL cinsinden, 84.500.000 TL (Seksendörtmilyonbeşyüzbin Türk Lirası) tutara kadar borçlanma araçlarının yurt içinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara ihraç edilmesine, ihracın ekteki kararda belirlenen kriterler çerçevesinde yapılmasına, belirlenen bu şartlar dahilinde ilave edilecek ek getirinin oranının belirlenmesi de dahil olmak üzere ihraçlarla ilgili tüm şart ve hükümlerin belirlenmesi ve bu kapsamda Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa İstanbul A.Ş. ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ile diğer kurum ve kuruluşlar nezdinde gerekli başvuruların ve sair işlemlerin yapılması ve tamamlanması hususlarında Genel Müdürlüğün yetkilendirilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Borçlanma Aracı İhracı Hakkında Karar.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1064199
BIST
13:513.235
En Yüksek
|Değişim
|: 1,11%
|| 35,66
|Açılış
|: 3.221
|
|Önceki Kapanış
|: 3.200
|
3.280
En Düşük
3.150
13:5118,3088
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0149
|Açılış
|: 18,4350
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4800
|
18,3293
En Düşük
18,2834
13:5118,3454
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0148
|Açılış
|: 18,4200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4300
|
18,4350
En Düşük
18,3092
13:51982,52
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -1,62
|Açılış
|: 982,52
|
|Önceki Kapanış
|: 984,14
|
988,10
En Düşük
980,53
BIST En Aktif Hisseler13:49
|HKTM
|37,44
|64.406.532
|% 9,99
|
|PINSU
|8,84
|60.749.036
|% 9,95
|
|ZOREN
|3,55
|409.460.705
|% 8,23
|
|HDFGS
|2,70
|56.908.238
|% 8,00
|
|AYEN
|25,52
|120.110.114
|% 7,23
|
|TSKB
|3,97
|10.677.529
|% -9,98
|
|ROYAL
|4,88
|905.311
|% -9,96
|
|ISGYO
|13,85
|3.357.365
|% -9,95
|
|VAKBN
|8,43
|3.209.326.151
|% -9,94
|
|SKBNK
|3,46
|13.068.398
|% -9,90
|
|VAKBN
|8,43
|3.209.326.151
|% -9,94
|
|THYAO
|70,50
|2.721.128.841
|% 2,55
|
|ISCTR
|8,09
|2.513.769.795
|% 2,53
|
|ASELS
|30,38
|2.371.005.005
|% -0,13
|
|GARAN
|19,65
|2.215.819.922
|% 0,20
|
|VAKBN
|8,43
|3.209.326.151
|% -9,94
|
|ISCTR
|8,09
|2.513.769.795
|% 2,53
|
|EKGYO
|3,88
|1.139.257.937
|% -1,52
|
|YKBNK
|7,00
|1.805.740.897
|% 3,86
|
|HALKB
|8,09
|1.942.530.649
|% -9,61
|
|13:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2991
|18,3093
|% 0,08
|
|Euro
|18,3206
|18,3357
|% 0,03
|
|Sterlin
|20,8705
|20,9752
|% 0,24
|
|Frank
|18,8831
|18,9969
|% 0,10
|
|Riyal
|4,8534
|4,8777
|% 0,22
|
|13:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.668
|1.668
|-7,60
|
|Altın Gr.
|982
|982
|-2,00
|
|Cumhuriyet
|6.640
|6.740
|-2,00
|
|Tam
|6.673
|6.755
|-34,00
|
|Yarım
|3.252
|3.290
|-16,00
|
|Çeyrek
|1.631
|1.646
|-8,00
|
|Gümüş.Ons
|19,30
|19,34
|-0,23
|
|Gümüş Gr.
|11,36
|11,38
|-0,12
|
|B. Petrol
|92,35
|92,35
|0,35
|