***SMRFA*** SÜMER FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
22.09.2022 12:14
***SMRFA*** SÜMER FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Ek İhraç Belgesi Hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi 25.07.2022
İhraç Tavanı Tutarı 112.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 01.08.2022
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 01.09.2022
İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 01.09.2023
Ek Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 01.09.2022 tarih ve 47/1306 sayılı kararı ile onaylanan Borçlanma Aracı Ek İhraç Belgesi, ekte bilgilerinize sunulmuştur.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Başvuru Formu.pdf
EK: 2 İhraç Belgesi Ek.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1064644
BIST
12:083.285
En Yüksek
|Değişim
|: 1,20%
|| 38,98
|Açılış
|: 3.247
|
|Önceki Kapanış
|: 3.246
|
3.296
En Düşük
3.237
12:0818,3635
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0365
|Açılış
|: 18,4250
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4550
|
18,3822
En Düşük
18,3174
12:0818,1902
En Yüksek
|Değişim
|: 0,89%
|| 0,1612
|Açılış
|: 18,1900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2700
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18,2608
En Düşük
18,0126
12:08986,48
En Yüksek
|Değişim
|: -0,00%
|| -0,04
|Açılış
|: 985,81
|
|Önceki Kapanış
|: 986,52
|
990,72
En Düşük
977,23
BIST En Aktif Hisseler12:08
|ULUSE
|130,60
|16.141.579
|% 9,93
|
|SMRTG
|57,05
|224.726.859
|% 9,92
|
|CRDFA
|3,71
|17.970.214
|% 9,76
|
|UNLU
|7,12
|40.930.512
|% 9,20
|
|ULUFA
|7,85
|29.851.528
|% 9,18
|
|PINSU
|7,22
|18.744.142
|% -9,98
|
|SKBNK
|2,81
|331.903.529
|% -9,94
|
|ISGYO
|11,23
|28.486.556
|% -9,94
|
|TSKB
|3,23
|29.590.875
|% -9,78
|
|ATSYH
|128,80
|3.152.638
|% -7,34
|
|THYAO
|70,60
|1.590.926.299
|% 1,22
|
|SISE
|27,50
|1.325.838.004
|% 2,38
|
|YKBNK
|7,17
|965.356.676
|% 2,58
|
|AKBNK
|11,71
|843.445.404
|% 1,65
|
|SASA
|58,20
|812.944.016
|% 1,39
|
|EKGYO
|3,92
|733.024.211
|% 0,51
|
|ZOREN
|4,06
|639.402.320
|% 2,53
|
|YKBNK
|7,17
|965.356.676
|% 2,58
|
|SKBNK
|2,81
|331.903.529
|% -9,94
|
|DOHOL
|5,21
|413.404.839
|% 0,39
|
|12:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,3572
|18,3635
|% 0,20
|
|Euro
|18,1803
|18,1902
|% 0,89
|
|Sterlin
|20,7350
|20,8390
|% 0,68
|
|Frank
|18,7888
|18,9020
|% -0,54
|
|Riyal
|4,8654
|4,8898
|% 0,17
|
|12:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.671
|1.672
|-2,46
|
|Altın Gr.
|986
|986
|-0,17
|
|Cumhuriyet
|6.658
|6.759
|14,00
|
|Tam
|6.679
|6.746
|-50,00
|
|Yarım
|3.254
|3.298
|-22,00
|
|Çeyrek
|1.632
|1.649
|-11,00
|
|Gümüş.Ons
|19,60
|19,63
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|11,56
|11,58
|0,03
|
|B. Petrol
|90,94
|90,94
|1,11
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Seans Raporu
12:08
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12:23ULUFA
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