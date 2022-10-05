***SMRFA*** SÜMER FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
05.10.2022 10:05
***SMRFA*** SÜMER FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Ek İhraç Belgesi Hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi 25.07.2022
İhraç Tavanı Tutarı 112.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 01.08.2022
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 01.09.2022
İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 01.09.2023
Ek Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 01.09.2022 tarih ve 47/1306 sayılı kararı ile onaylanan Borçlanma Aracı Ek İhraç Belgesi, ekte bilgilerinize sunulmuştur.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Başvuru Formu.pdf
EK: 2 İhraç Belgesi Ek.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1067292
BIST
18:053.568
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 13,75
|Açılış
|: 3.564
|
|Önceki Kapanış
|: 3.554
|
3.589
En Düşük
3.546
18:0518,5961
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0121
|Açılış
|: 18,6450
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6350
|
18,7414
En Düşük
18,5581
18:0518,1534
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -0,0343
|Açılış
|: 18,1600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2900
|
18,3521
En Düşük
18,0794
18:051.016,83
En Yüksek
|Değişim
|: -0,60%
|| -6,12
|Açılış
|: 1.016,83
|
|Önceki Kapanış
|: 1.022,94
|
1.031,34
En Düşük
1.010,59
BIST En Aktif Hisseler18:05
|EGEEN
|2.591,80
|327.548.728
|% 10,00
|
|KONYA
|1.490,50
|139.457.789
|% 10,00
|
|CRFSA
|40,30
|144.869.325
|% 9,99
|
|KRONT
|53,65
|79.166.590
|% 9,98
|
|CMBTN
|312,20
|38.285.064
|% 9,97
|
|INFO
|8,69
|132.052.251
|% -9,95
|
|KIMMR
|8,00
|2.998.152
|% -9,91
|
|RODRG
|34,50
|7.842.243
|% -7,26
|
|KLRHO
|26,50
|180.965.491
|% -6,69
|
|COSMO
|47,38
|3.206.172
|% -6,18
|
|THYAO
|84,20
|5.822.374.481
|% -0,59
|
|SASA
|87,05
|4.279.595.109
|% 2,17
|
|SISE
|29,76
|4.276.744.868
|% 1,02
|
|ASELS
|31,48
|3.082.959.742
|% 0,13
|
|EKGYO
|4,30
|2.312.367.007
|% 0,00
|
|EKGYO
|4,30
|2.312.367.007
|% 0,00
|
|YKBNK
|8,14
|1.834.516.638
|% 0,00
|
|ISCTR
|8,35
|1.437.870.877
|% 0,00
|
|AKBNK
|12,86
|2.087.481.962
|% -0,31
|
|ODAS
|7,51
|1.137.976.028
|% 3,30
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5736
|18,5987
|% 0,08
|
|Euro
|18,1485
|18,1579
|% -0,16
|
|Sterlin
|20,5633
|20,6665
|% -0,50
|
|Frank
|18,6378
|18,7501
|% -0,22
|
|Riyal
|4,9292
|4,9539
|% 0,03
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.702
|1.702
|-10,69
|
|Altın Gr.
|1.015
|1.016
|-7,40
|
|Cumhuriyet
|6.772
|6.874
|-65,00
|
|Tam
|6.814
|6.884
|-47,00
|
|Yarım
|3.320
|3.365
|-23,00
|
|Çeyrek
|1.663
|1.682
|-12,00
|
|Gümüş.Ons
|20,22
|20,25
|-0,42
|
|Gümüş Gr.
|12,03
|12,05
|-0,30
|
|B. Petrol
|98,07
|98,07
|3,65
|
Seans Raporu
18:05
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