***SMRFA*** SÜMER FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
28.11.2022 16:20
***SMRFA*** SÜMER FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Sermaye Piyasası Aracına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı Bildirimi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi 28.11.2022
İhraç Tavanı Tutarı 87.500.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
Ek Açıklamalar
28.11.2022 tarih ve 037 sayılı yönetim kurulu kararı ile Sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde, yurtiçinde TL cinsinden, 87.500.000 TL (Seksenyedimilyonbeşyüzbin Türk Lirası) tutara kadar borçlanma araçlarının yurt içinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara ihraç edilmesine, ihracın ekteki kararda belirlenen kriterler çerçevesinde yapılmasına, belirlenen bu şartlar dahilinde ilave edilecek ek getirinin oranının belirlenmesi de dahil olmak üzere ihraçlarla ilgili tüm şart ve hükümlerin belirlenmesi ve bu kapsamda Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa İstanbul A.Ş. ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ile diğer kurum ve kuruluşlar nezdinde gerekli başvuruların ve sair işlemlerin yapılması ve tamamlanması hususlarında Genel Müdürlüğün yetkilendirilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Borçlanma Aracı İhracı Hakkında Yönetim Kurulu Kararı.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1082606
BIST
17:284.934
En Yüksek
|Değişim
|: 1,22%
|| 59,70
|Açılış
|: 4.906
|
|Önceki Kapanış
|: 4.874
|
4.970
En Düşük
4.854
17:2818,6328
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| -0,0008
|Açılış
|: 18,6600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6850
|
18,6549
En Düşük
18,5611
17:2819,4459
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0393
|Açılış
|: 19,4700
|
|Önceki Kapanış
|: 19,4100
|
19,5643
En Düşük
19,2550
17:281.047,81
En Yüksek
|Değişim
|: -0,38%
|| -4,03
|Açılış
|: 1.047,81
|
|Önceki Kapanış
|: 1.051,84
|
1.056,62
En Düşük
1.044,52
BIST En Aktif Hisseler17:28
|CEOEM
|16,50
|126.398.809
|% 10,00
|
|PCILT
|36,52
|45.200.547
|% 10,00
|
|IDEAS
|44,00
|19.156.536
|% 10,00
|
|SUNTK
|56,10
|384.552.703
|% 10,00
|
|ALFAS
|137,60
|407.593.354
|% 9,99
|
|PNLSN
|37,74
|271.859.349
|% -9,67
|
|EMNIS
|53,90
|524.108
|% -9,41
|
|MZHLD
|15,41
|58.210.337
|% -9,25
|
|IHAAS
|87,35
|68.674.980
|% -8,20
|
|MIATK
|129,10
|149.033.443
|% -8,05
|
|THYAO
|116,20
|8.861.783.397
|% 2,11
|
|PETKM
|18,18
|4.684.719.215
|% 4,78
|
|EREGL
|42,18
|4.354.929.162
|% 0,72
|
|ASELS
|48,60
|4.221.420.564
|% 0,83
|
|ISCTR
|10,48
|4.014.404.087
|% 2,24
|
|EKGYO
|7,09
|3.635.504.946
|% 2,60
|
|SKBNK
|2,76
|1.370.458.845
|% 4,15
|
|ISCTR
|10,48
|4.014.404.087
|% 2,24
|
|YKBNK
|11,97
|3.804.910.301
|% 4,54
|
|VAKBN
|10,26
|2.863.482.125
|% 7,32
|
|17:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6283
|18,6328
|% 0,00
|
|Euro
|19,4369
|19,4459
|% 0,20
|
|Sterlin
|22,3450
|22,4570
|% -0,57
|
|Frank
|19,6358
|19,7541
|% 0,00
|
|Riyal
|4,9384
|4,9632
|% -0,11
|
|17:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.750
|1.750
|-5,28
|
|Altın Gr.
|1.047
|1.048
|-4,13
|
|Cumhuriyet
|7.003
|7.109
|-6,00
|
|Tam
|7.001
|7.066
|-43,00
|
|Yarım
|3.395
|3.455
|-20,00
|
|Çeyrek
|1.692
|1.727
|-10,00
|
|Gümüş.Ons
|21,35
|21,38
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|12,82
|12,84
|-0,03
|
|B. Petrol
|81,48
|81,48
|-2,23
|
Seans Raporu
17:28
daha fazla
-
17:43DOGUB
Yüzde 5.73 oranında artışla 8.85 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 254, 865 adet işlem
-
17:42SARKY
Yüzde 6.60 oranında artışla 31.00 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 984, 653 adet işlem
-
17:41EUYO
Yüzde 9.19 oranında artışla 4.04 lira fiyatla işlem gören hissede 856, 428 adet işlem
-
17:40XU100
Endeks 4, 954 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 63 üstünde . İşlem hacmi 102, 155.00 milyon TL de
-
17:40AVHOL
Yüzde 5.86 oranında artışla 12.28 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 582, 647 adet işlem