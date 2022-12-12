***SMRFA*** SÜMER FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
12.12.2022 17:53
***SMRFA*** SÜMER FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Ek İhraç Belgesi Hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi 20.09.2022
İhraç Tavanı Tutarı 84.500.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 06.10.2022
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 03.11.2022
İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 03.11.2023
Ek Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 03.11.2022 tarih ve 65/1587 sayılı kararı ile onaylanan borçlanma aracı Ek İhraç Belgesi ektedir.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 İhraç Belgesi.pdf
EK: 2 Başvuru Formu.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1086656
BIST
18:055.193
En Yüksek
|Değişim
|: 3,76%
|| 188,00
|Açılış
|: 5.058
|
|Önceki Kapanış
|: 5.005
|
5.223
En Düşük
5.058
18:0518,6624
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0216
|Açılış
|: 18,7050
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6950
|
18,6720
En Düşük
18,5939
18:0519,6631
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0280
|Açılış
|: 19,7700
|
|Önceki Kapanış
|: 19,6750
|
19,7283
En Düşük
19,5838
18:051.068,64
En Yüksek
|Değişim
|: -0,68%
|| -7,28
|Açılış
|: 1.068,64
|
|Önceki Kapanış
|: 1.075,92
|
1.078,85
En Düşük
1.067,71
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ASELS
|58,85
|7.601.447.460
|% 10,00
|
|SILVR
|17,60
|173.304.857
|% 10,00
|
|POLTK
|1.272,70
|32.416.916
|% 10,00
|
|HUNER
|14,09
|80.423.144
|% 9,99
|
|KOZAL
|466,80
|2.091.235.815
|% 9,99
|
|EMNIS
|62,00
|4.482.819
|% -7,05
|
|DOKTA
|51,00
|164.224.473
|% -7,02
|
|IDEAS
|48,10
|71.403.300
|% -5,31
|
|KAPLM
|116,70
|26.510.511
|% -3,87
|
|UFUK
|68,45
|4.965.526
|% -3,59
|
|THYAO
|145,00
|12.502.455.028
|% 2,84
|
|SAHOL
|40,80
|8.632.745.823
|% 1,75
|
|ASELS
|58,85
|7.601.447.460
|% 10,00
|
|EKGYO
|7,88
|5.641.480.275
|% 4,23
|
|YKBNK
|11,61
|5.562.833.025
|% 2,29
|
|EKGYO
|7,88
|5.641.480.275
|% 4,23
|
|SKBNK
|2,80
|1.355.707.962
|% 5,26
|
|YKBNK
|11,61
|5.562.833.025
|% 2,29
|
|TSKB
|4,19
|1.778.864.606
|% 5,81
|
|ISCTR
|11,13
|4.452.420.616
|% 5,30
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6176
|18,6624
|% 0,12
|
|Euro
|19,6272
|19,6631
|% 0,14
|
|Sterlin
|22,8132
|22,9276
|% 0,14
|
|Frank
|19,8308
|19,9502
|% -0,13
|
|Riyal
|4,9432
|4,9680
|% 0,02
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.782
|1.783
|-12,49
|
|Altın Gr.
|1.068
|1.068
|-7,48
|
|Cumhuriyet
|7.184
|7.293
|-38,00
|
|Tam
|7.193
|7.249
|-16,00
|
|Yarım
|3.483
|3.544
|-8,00
|
|Çeyrek
|1.747
|1.771
|-4,00
|
|Gümüş.Ons
|23,20
|23,23
|-0,21
|
|Gümüş Gr.
|13,92
|13,93
|-0,12
|
|B. Petrol
|77,70
|77,70
|1,60
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59KOZAA
Yüzde 9.83 oranında artışla 57.00 lira fiyatla işlem gören hissede 65, 426, 286 adet işlem
-
17:57ALFAS
Yüzde 9.96 oranında artışla 280.30 lira fiyatla işlem gören hissede 763, 070 adet işlem
-
17:56XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 249, 75 artarak (% 4.66 ) 5, 606
-
17:56XU100
Endeks 5, 215 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 4, 2 üstünde . İşlem hacmi 126, 081.00 milyon TL de
-
17:55SILVR
Yüzde 10.00 oranında artışla 17.60 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 071, 112 adet işlem