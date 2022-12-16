***SMRFA*** SÜMER FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
16.12.2022 15:04
***SMRFA*** SÜMER FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Borçlanma Aracı İhracı için Sermaye Piyasası Kurulu'na Başvuru Yapılması Hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi 28.11.2022
İhraç Tavanı Tutarı 87.500.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 16.12.2022
Ek Açıklamalar
Borçlanma aracı ihracına ilişkin evraklar, 16.12.2022 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na gönderilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1087941
BIST
15:085.226
En Yüksek
|Değişim
|: 0,72%
|| 37,13
|Açılış
|: 5.212
|
|Önceki Kapanış
|: 5.189
|
5.259
En Düşük
5.176
15:0818,6518
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0082
|Açılış
|: 18,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7430
|
18,6741
En Düşük
18,6099
15:0819,8382
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0162
|Açılış
|: 19,9300
|
|Önceki Kapanış
|: 20,0500
|
19,9123
En Düşük
19,7888
15:081.069,12
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 3,82
|Açılış
|: 1.069,12
|
|Önceki Kapanış
|: 1.065,31
|
1.070,54
En Düşük
1.063,49
BIST En Aktif Hisseler15:06
|ARASE
|255,20
|25.133.372
|% 10,00
|
|PLTUR
|12,11
|1.538.890
|% 9,99
|
|HALKB
|14,24
|2.632.556.831
|% 9,96
|
|AYCES
|98,85
|5.041.943
|% 9,96
|
|SANEL
|14,68
|5.450.136
|% 9,96
|
|VKING
|20,88
|3.665.921
|% -10,00
|
|RALYH
|39,34
|163.431.138
|% -9,98
|
|IDGYO
|4,41
|8.007.295
|% -9,82
|
|EUREN
|14,43
|781.939.714
|% -9,36
|
|KLNMA
|15,51
|312.265
|% -8,76
|
|VAKBN
|12,39
|4.713.405.201
|% 8,02
|
|THYAO
|140,80
|4.263.730.601
|% 0,50
|
|YKBNK
|12,05
|4.096.519.522
|% 1,77
|
|AKBNK
|19,18
|3.465.392.944
|% 3,68
|
|EKGYO
|8,16
|3.444.827.497
|% 3,55
|
|EKGYO
|8,16
|3.444.827.497
|% 3,55
|
|VAKBN
|12,39
|4.713.405.201
|% 8,02
|
|SKBNK
|3,18
|1.152.071.091
|% 9,28
|
|YKBNK
|12,05
|4.096.519.522
|% 1,77
|
|TSKB
|5,01
|1.239.402.070
|% 7,97
|
|15:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6425
|18,6536
|% 0,05
|
|Euro
|19,8302
|19,8375
|% 0,08
|
|Sterlin
|22,6749
|22,7886
|% 0,17
|
|Frank
|19,9841
|20,1045
|% -0,06
|
|Riyal
|4,9437
|4,9685
|% 0,02
|
|15:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.782
|1.783
|5,36
|
|Altın Gr.
|1.069
|1.069
|3,74
|
|Cumhuriyet
|7.192
|7.302
|24,00
|
|Tam
|7.228
|7.275
|17,00
|
|Yarım
|3.500
|3.557
|9,00
|
|Çeyrek
|1.755
|1.778
|4,00
|
|Gümüş.Ons
|22,85
|22,88
|-0,23
|
|Gümüş Gr.
|13,70
|13,72
|-0,12
|
|B. Petrol
|79,58
|79,58
|-1,63
|
Seans Raporu
15:06
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