***SMRFA*** SÜMER FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
20.01.2023 14:21
***SMRFA*** SÜMER FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Ek İhraç Belgesi Hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi 28.11.2022
İhraç Tavanı Tutarı 87.500.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 16.12.2022
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 05.01.2023
İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 05.01.2024
Ek Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 05.01.2023 tarih ve 01/03 sayılı kararı ile onaylanan borçlanma aracı Ek İhraç Belgesi ektedir.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Başvuru Formu.pdf
EK: 2 İhraç Belgesi.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1103428
BIST
14:555.484
En Yüksek
|Değişim
|: 1,14%
|| 61,85
|Açılış
|: 5.444
|
|Önceki Kapanış
|: 5.422
|
5.508
En Düşük
5.436
14:5518,8051
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0167
|Açılış
|: 19,0550
|
|Önceki Kapanış
|: 19,0650
|
18,8388
En Düşük
18,7193
14:5520,3551
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0106
|Açılış
|: 20,6300
|
|Önceki Kapanış
|: 20,6000
|
20,4246
En Düşük
20,3003
14:551.165,25
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -2,94
|Açılış
|: 1.165,25
|
|Önceki Kapanış
|: 1.168,18
|
1.171,78
En Düşük
1.162,50
BIST En Aktif Hisseler14:55
|SDTTR
|110,20
|330.787.272
|% 9,98
|
|PKART
|28,64
|36.570.901
|% 9,98
|
|SOKE
|14,57
|20.569.780
|% 9,96
|
|ONCSM
|60,15
|3.694.172
|% 9,96
|
|IDGYO
|4,00
|8.602.416
|% 9,89
|
|COSMO
|111,10
|3.149.419
|% -7,80
|
|ZOREN
|5,82
|543.246.459
|% -5,37
|
|ELITE
|41,74
|95.762.845
|% -4,96
|
|SANEL
|19,01
|10.460.945
|% -4,42
|
|YGYO
|1,98
|11.805.726
|% -4,35
|
|THYAO
|154,00
|5.604.797.622
|% -0,39
|
|KOZAL
|593,50
|3.294.387.789
|% 0,94
|
|YKBNK
|10,03
|3.148.839.954
|% 3,40
|
|PETKM
|18,50
|2.860.743.192
|% 2,49
|
|EKGYO
|8,67
|2.750.108.479
|% 2,85
|
|EKGYO
|8,67
|2.750.108.479
|% 2,85
|
|YKBNK
|10,03
|3.148.839.954
|% 3,40
|
|SKBNK
|2,96
|685.501.067
|% 3,86
|
|PETKM
|18,50
|2.860.743.192
|% 2,49
|
|TSKB
|4,74
|658.891.439
|% 5,80
|
|14:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,8005
|18,8051
|% 0,09
|
|Euro
|20,3478
|20,3551
|% 0,05
|
|Sterlin
|23,1670
|23,2832
|% -0,18
|
|Frank
|20,3486
|20,4711
|% -0,45
|
|Riyal
|4,9903
|5,0153
|% 0,06
|
|14:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.927
|1.928
|-6,08
|
|Altın Gr.
|1.166
|1.166
|-1,76
|
|Cumhuriyet
|7.862
|7.981
|56,00
|
|Tam
|7.906
|7.958
|-30,00
|
|Yarım
|3.852
|3.894
|-15,00
|
|Çeyrek
|1.932
|1.947
|-7,00
|
|Gümüş.Ons
|23,88
|23,90
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|14,44
|14,47
|0,03
|
|B. Petrol
|86,46
|86,46
|0,30
|
Seans Raporu
14:55
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15:10XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 75, 31 artarak (% 1.27 ) 6, 026
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15:10XU100
Endeks 5, 479 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 04 üstünde . İşlem hacmi 65, 053.00 milyon TL de
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15:10EYGYO
Yüzde 4.33 oranında artışla 19.03 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 202, 301 adet işlem
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15:09LIDER
Yüzde 5.08 oranında artışla 101.40 lira fiyatla işlem gören hissede 97, 720 adet işlem
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15:08GENIL
Yüzde 4.17 oranında artışla 49.48 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 931, 213 adet işlem