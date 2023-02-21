***SMRFA*** SÜMER FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim









***SMRFA*** SÜMER FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Ek İhraç Belgesi HakkındaYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYetkili Organ Karar Tarihi 28.11.2022İhraç Tavanı Tutarı 87.500.000Para Birimi TRYİhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiSPK Başvuru Tarihi 16.12.2022SPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 05.01.2023İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 05.01.2024Ek AçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu'nun 05.01.2023 tarih ve 01/03 sayılı kararı ile onaylanan borçlanma aracı Ek İhraç Belgesi ektedir.Eklenen DökümanlarEK: 1 Başvuru Formu.pdfEK: 2 İhraç Belgesi.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1115479BIST