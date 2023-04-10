***SMRFA*** SÜMER FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
10.04.2023 10:41
***SMRFA*** SÜMER FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi İhraç Belgesi Hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi 30.01.2023
İhraç Tavanı Tutarı 107.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 10.02.2023
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 06.04.2023
İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 06.04.2024
Ek Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 06.04.2023 tarihli ve 22/429 sayılı kararı ile onaylanan borçlanma aracı İhraç Belgesi ektedir.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 İhraç Belgesi.pdf
EK: 2 Başvuru Formu.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1134567
BIST
15:455.037
En Yüksek
|Değişim
|: 2,28%
|| 112,09
|Açılış
|: 4.956
|
|Önceki Kapanış
|: 4.925
|
5.050
En Düşük
4.956
15:4519,2771
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0403
|Açılış
|: 19,6500
|
|Önceki Kapanış
|: 19,6750
|
19,2879
En Düşük
19,2200
15:4520,9464
En Yüksek
|Değişim
|: -0,22%
|| -0,0465
|Açılış
|: 21,3300
|
|Önceki Kapanış
|: 21,4450
|
21,0512
En Düşük
20,9019
15:451.238,92
En Yüksek
|Değişim
|: -0,26%
|| -3,27
|Açılış
|: 1.238,92
|
|Önceki Kapanış
|: 1.242,19
|
1.243,76
En Düşük
1.230,73
BIST En Aktif Hisseler15:45
|MARKA
|19,83
|18.962.906
|% 9,98
|
|BALAT
|15,76
|618.107
|% 9,98
|
|PKART
|24,28
|19.627.780
|% 9,96
|
|AZTEK
|25,64
|153.253.909
|% 9,95
|
|GESAN
|81,75
|619.664.841
|% 9,95
|
|AVHOL
|19,50
|103.548.587
|% -6,61
|
|DERHL
|5,36
|28.280.390
|% -6,46
|
|ULUSE
|142,40
|74.856.724
|% -4,94
|
|COSMO
|83,80
|5.998.120
|% -4,83
|
|UZERB
|210,10
|2.587.760
|% -4,24
|
|THYAO
|131,30
|3.981.979.954
|% 3,06
|
|KOZAL
|22,14
|2.190.107.923
|% 2,50
|
|EKGYO
|7,16
|1.947.842.910
|% 7,03
|
|EREGL
|35,50
|1.747.105.662
|% 1,84
|
|ASTOR
|57,85
|1.468.391.365
|% 2,03
|
|EKGYO
|7,16
|1.947.842.910
|% 7,03
|
|KOZAL
|22,14
|2.190.107.923
|% 2,50
|
|ZOREN
|4,88
|374.736.232
|% 9,91
|
|IHLGM
|1,01
|78.382.462
|% 4,12
|
|ODAS
|6,95
|431.757.731
|% 4,51
|
|15:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,2723
|19,2771
|% 0,21
|
|Euro
|20,8917
|20,9464
|% -0,22
|
|Sterlin
|23,7870
|23,9063
|% -0,11
|
|Frank
|21,1406
|21,2680
|% -0,13
|
|Riyal
|5,1234
|5,1491
|% 0,21
|
|15:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.000
|2.000
|-7,59
|
|Altın Gr.
|1.239
|1.239
|-3,28
|
|Cumhuriyet
|8.574
|8.604
|-21,00
|
|Tam
|8.527
|8.586
|23,00
|
|Yarım
|4.165
|4.202
|12,00
|
|Çeyrek
|2.082
|2.101
|6,00
|
|Gümüş.Ons
|24,96
|24,98
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|15,42
|15,43
|-0,04
|
|B. Petrol
|85,07
|85,07
|-0,05
|
Seans Raporu
15:45
daha fazla
-
16:00
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler FROTO, BIMAS, TOASO
-
16:00
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler EKGYO, HEKTS, ODAS
-
16:00XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 105, 25 artarak (% 2.38 ) 4, 524
-
16:00
Tavandan işlem gören hisse senedleri : BALAT, KAREL, RODRG, MARKA, ZOREN, BURCE, GESAN, AZTEK, GRNYO, PKART
-
16:00
PKART, AGESA, ALFAS değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında