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***SMRFA*** SÜMER FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim

10.04.2023 10:41
***SMRFA*** SÜMER FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim


***SMRFA*** SÜMER FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi İhraç Belgesi Hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yetkili Organ Karar Tarihi 30.01.2023
İhraç Tavanı Tutarı 107.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 10.02.2023
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 06.04.2023
İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 06.04.2024

Ek Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 06.04.2023 tarihli ve 22/429 sayılı kararı ile onaylanan borçlanma aracı İhraç Belgesi ektedir.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 İhraç Belgesi.pdf
EK: 2 Başvuru Formu.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1134567


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Altın Gr. 1.239 1.239 -3,28  
Cumhuriyet 8.574 8.604 -21,00  
Tam 8.527 8.586 23,00  
Yarım 4.165 4.202 12,00  
Çeyrek 2.082 2.101 6,00  
Gümüş.Ons 24,96 24,98 -0,01  
Gümüş Gr. 15,42 15,43 -0,04  
B. Petrol 85,07 85,07 -0,05  
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