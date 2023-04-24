***SMRFA*** SÜMER FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
24.04.2023 10:37
***SMRFA*** SÜMER FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Ek İhraç Belgesi Hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi 30.01.2023
İhraç Tavanı Tutarı 107.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 10.02.2023
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 06.04.2023
İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 06.04.2024
Ek Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 06.04.2023 tarihli ve 22/429 sayılı kararı ile onaylanan borçlanma aracı Ek İhraç Belgesi ektedir.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Başvuru Formu.pdf
EK: 2 İhraç Belgesi.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1140403
BIST
15:195.045
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 32,91
|Açılış
|: 5.023
|
|Önceki Kapanış
|: 5.012
|
5.076
En Düşük
5.023
15:1919,4129
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0122
|Açılış
|: 20,4200
|
|Önceki Kapanış
|: 20,4650
|
19,4527
En Düşük
19,3833
15:1921,3709
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 0,1246
|Açılış
|: 22,3900
|
|Önceki Kapanış
|: 22,4000
|
21,4503
En Düşük
21,2787
15:191.236,65
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -1,06
|Açılış
|: 1.236,48
|
|Önceki Kapanış
|: 1.237,71
|
1.240,37
En Düşük
1.232,91
BIST En Aktif Hisseler15:17
|IHAAS
|143,30
|13.988.468
|% 9,98
|
|KOPOL
|41,24
|1.493.546.082
|% 9,97
|
|KAREL
|18,31
|25.849.274
|% 9,97
|
|FENER
|56,35
|58.062.646
|% 9,95
|
|SKTAS
|4,48
|62.960.030
|% 9,80
|
|IMASM
|41,70
|160.641.726
|% -9,97
|
|GSRAY
|8,80
|275.509.689
|% -6,18
|
|QNBFL
|82,20
|81.136
|% -5,73
|
|MEPET
|4,80
|56.596.392
|% -5,70
|
|AVGYO
|3,26
|15.531.667
|% -5,51
|
|THYAO
|135,80
|2.058.630.702
|% 1,34
|
|KOPOL
|41,24
|1.493.546.082
|% 9,97
|
|CVKMD
|164,10
|1.372.019.608
|% 7,89
|
|EREGL
|34,30
|1.347.560.177
|% -0,46
|
|KOZAL
|22,56
|1.037.318.356
|% -0,70
|
|EKGYO
|6,67
|519.500.356
|% -0,74
|
|ISCTR
|11,91
|820.460.599
|% 0,42
|
|YKBNK
|10,22
|661.419.740
|% 0,49
|
|AKBNK
|17,81
|1.032.552.591
|% 0,62
|
|KOZAL
|22,56
|1.037.318.356
|% -0,70
|
|15:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,3983
|19,4129
|% 0,06
|
|Euro
|21,3651
|21,3709
|% 0,59
|
|Sterlin
|24,0600
|24,1807
|% -0,01
|
|Frank
|21,7003
|21,8310
|% 0,17
|
|Riyal
|5,1587
|5,1845
|% 0,03
|
|15:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.983
|1.983
|-0,73
|
|Altın Gr.
|1.237
|1.237
|-0,37
|
|Cumhuriyet
|8.912
|9.047
|-33,00
|
|Tam
|8.950
|9.084
|-56,00
|
|Yarım
|4.371
|4.441
|-24,00
|
|Çeyrek
|2.186
|2.234
|-12,00
|
|Gümüş.Ons
|25,06
|25,08
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|15,64
|15,65
|-0,01
|
|B. Petrol
|81,36
|81,36
|-0,10
|