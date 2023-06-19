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***SMRFA*** SÜMER FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim

19.06.2023 11:00
***SMRFA*** SÜMER FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim


***SMRFA*** SÜMER FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi İhraç Belgesi Hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Düzeltme Nedeni Sermaye Piyasası Kurulu' nun 15.06.2023 tarih ve 2023/35 sayılı bültenine istinaden düzeltme yapılmıştır.

Yetkili Organ Karar Tarihi 17.04.2023
İhraç Tavanı Tutarı 69.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 03.05.2023
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 15.06.2023
İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 15.06.2024

Ek Açıklamalar
Şirketimizin Türk Lirası cinsinden yurtiçinde, 144.000.000 TL nominal tutara kadar, halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak suretiyle borçlanma aracı ihracı konusunda Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) yapılan başvurumuz, SPK'nın 15.06.2023 tarih ve 34/712 sayılı toplantısında 69.000.000 TL nominal olarak onaylanmıştır. SPK tarafından onaylanan İhraç Belgesi ve Borçlanma Aracı İhracı Başvuru Formu ekte yer almaktadır.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 İhraç Belgesi.pdf
EK: 2 Başvuru Formu.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1159646


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INGRM 643,70 11.060.239 % 10,00  
FORTE 17,73 21.160.436 % 9,99  
MACKO 77,05 10.961.904 % 9,99  
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Cumhuriyet 9.798 9.946 -43,00  
Tam 9.751 9.999 -40,47  
Yarım 4.779 4.850 -34,00  
Çeyrek 2.390 2.425 -17,00  
Gümüş.Ons 23,96 23,98 -0,22  
Gümüş Gr. 18,24 18,25 -0,13  
B. Petrol 76,53 76,53 -0,08  
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