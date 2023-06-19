***SMRFA*** SÜMER FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim









***SMRFA*** SÜMER FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi İhraç Belgesi HakkındaYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? EvetYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırDüzeltme Nedeni Sermaye Piyasası Kurulu' nun 15.06.2023 tarih ve 2023/35 sayılı bültenine istinaden düzeltme yapılmıştır.Yetkili Organ Karar Tarihi 17.04.2023İhraç Tavanı Tutarı 69.000.000Para Birimi TRYİhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiSPK Başvuru Tarihi 03.05.2023SPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 15.06.2023İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 15.06.2024Ek AçıklamalarŞirketimizin Türk Lirası cinsinden yurtiçinde, 144.000.000 TL nominal tutara kadar, halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak suretiyle borçlanma aracı ihracı konusunda Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) yapılan başvurumuz, SPK'nın 15.06.2023 tarih ve 34/712 sayılı toplantısında 69.000.000 TL nominal olarak onaylanmıştır. SPK tarafından onaylanan İhraç Belgesi ve Borçlanma Aracı İhracı Başvuru Formu ekte yer almaktadır.Eklenen DökümanlarEK: 1 İhraç Belgesi.pdfEK: 2 Başvuru Formu.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1159646BIST