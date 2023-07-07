***SMRFA*** SÜMER FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim









***SMRFA*** SÜMER FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Borçlanma Aracı İhracı için Sermaye Piyasası Kurulu'na Başvuru Yapılması HakkındaYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYetkili Organ Karar Tarihi 05.07.2023İhraç Tavanı Tutarı 201.000.000Para Birimi TRYİhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiSPK Başvuru Tarihi 07.07.2023Ek AçıklamalarBorçlanma aracı ihracına ilişkin evraklar, 07.07.2023 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na gönderilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1167208BIST