***SMRFA*** SÜMER FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
07.07.2023 14:03
***SMRFA*** SÜMER FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Borçlanma Aracı İhracı için Sermaye Piyasası Kurulu'na Başvuru Yapılması Hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi 05.07.2023
İhraç Tavanı Tutarı 201.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 07.07.2023
Ek Açıklamalar
Borçlanma aracı ihracına ilişkin evraklar, 07.07.2023 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na gönderilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1167208
BIST
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15:456.185
En Düşük
|Değişim
|: 0,71%
|| 43,75
|Açılış
|: 6.140
|
|Önceki Kapanış
|: 6.141
|
6.117
En Yüksek
6.223
15:4526,0580
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,0148
|Açılış
|: 26,1100
|
|Önceki Kapanış
|: 26,1400
|
26,2082
En Düşük
26,0011
15:4528,4721
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0482
|Açılış
|: 28,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 28,4000
|
28,7006
En Düşük
28,1922
15:451.607,90
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 5,28
|Açılış
|: 1.607,70
|
|Önceki Kapanış
|: 1.602,62
|
1.617,40
En Düşük
1.599,18
BIST En Aktif Hisseler15:44
|SKTAS
|3,69
|20.431.284
|% 31,79
|
|MMCAS
|5,39
|476.422
|% 10,00
|
|FORTE
|45,38
|677.355.532
|% 9,99
|
|EUPWR
|104,00
|1.498.139.566
|% 9,99
|
|SAYAS
|33,48
|80.478.748
|% 9,99
|
|IHAAS
|30,06
|177.480.378
|% -9,73
|
|KLNMA
|11,50
|971.338
|% -8,22
|
|MACKO
|89,75
|267.281.115
|% -7,47
|
|PCILT
|29,58
|53.271.245
|% -4,09
|
|BALAT
|15,00
|436.311
|% -3,97
|
|ASTOR
|83,20
|6.708.132.280
|% 6,87
|
|THYAO
|215,80
|4.505.656.381
|% -0,37
|
|EREGL
|39,00
|3.337.431.641
|% 1,56
|
|EKGYO
|8,25
|3.312.236.318
|% 3,90
|
|TUPRS
|90,20
|2.718.318.341
|% 2,44
|
|EKGYO
|8,25
|3.312.236.318
|% 3,90
|
|ZOREN
|3,58
|431.731.130
|% 0,28
|
|YKBNK
|13,03
|1.282.744.793
|% 0,08
|
|EREGL
|39,00
|3.337.431.641
|% 1,56
|
|KRDMD
|24,26
|2.003.101.644
|% 4,75
|
|15:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,0439
|26,0564
|% -0,06
|
|Euro
|28,3933
|28,5020
|% 0,27
|
|Sterlin
|33,2105
|33,3771
|% 0,24
|
|Frank
|29,0525
|29,2275
|% 0,13
|
|Riyal
|6,9217
|6,9564
|% -0,15
|
|15:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.920
|1.921
|9,49
|
|Altın Gr.
|1.604
|1.605
|1,89
|
|Cumhuriyet
|10.741
|10.903
|-18,00
|
|Tam
|10.367
|10.595
|-71,00
|
|Yarım
|5.192
|5.322
|-35,00
|
|Çeyrek
|2.604
|2.661
|-18,00
|
|Gümüş.Ons
|22,83
|22,86
|0,13
|
|Gümüş Gr.
|18,96
|18,99
|-0,07
|
|B. Petrol
|76,56
|76,56
|0,06
|
Seans Raporu
15:44
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15:59AKENR
Yüzde 4.97 oranında artışla 5.07 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 942, 855 adet işlem
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15:58OZKGY
Yüzde 5.85 oranında artışla 14.47 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 898, 691 adet işlem
-
15:58OZKGY
Yüzde 5.85 oranında artışla 14.47 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 898, 691 adet işlem
-
15:57XU100
Endeks 6, 184 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 69 üstünde . İşlem hacmi 66, 665.00 milyon TL de
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15:57IZINV
Yüzde 9.99 oranında artışla 32.38 lira fiyatla işlem gören hissede 452, 459 adet işlem