***SMRFA*** SÜMER FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
18.08.2023 17:55
***SMRFA*** SÜMER FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi İhraç Belgesi Hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Düzeltme Nedeni Sermaye Piyasası Kurulu' nun 16.08.2023 tarih ve 2023/48 sayılı bültenine istinaden düzeltme yapılmıştır.
Yetkili Organ Karar Tarihi 05.07.2023
İhraç Tavanı Tutarı 200.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 07.07.2023
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 16.08.2023
İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 16.08.2024
Ek Açıklamalar
Şirketimizin Türk Lirası cinsinden yurtiçinde, 201.000.000 TL nominal tutara kadar, halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak suretiyle borçlanma aracı ihracı konusunda Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) yapılan başvurumuz, SPK tarafından 200.000.000 TL nominal olarak onaylanmış ve 16.08.2023 tarih, 2023/48 sayılı SPK bülteninde ilan edilmiştir. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 16.08.2023 tarih ve 47/988 sayılı kararı ile ilk aşamada 151.000.000 TL nominal tutarında ihraç tavanını içeren İhraç Belgesi tarafımıza iletilmiştir. 49.000.000 TL nominal tutarındaki ihraç tavanını içeren ihraç belgesinin/belgelerinin de, itfasına iki aydan az kalan borçlanma araçlarının itfasına ilişkin belgelerin Sermaye Piyasası Kurulu'na iletilmesi koşulu ile verileceği tarafımıza bildirilmiştir. Onaylanan İhraç Belgesi ve Borçlanma Aracı İhracı Başvuru Formu ekte yer almaktadır.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 İhraç Belgesi.pdf
EK: 2 Başvuru Formu.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1187219
BIST