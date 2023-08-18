***SMRFA*** SÜMER FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim









***SMRFA*** SÜMER FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi İhraç Belgesi HakkındaYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? EvetYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırDüzeltme Nedeni Sermaye Piyasası Kurulu' nun 16.08.2023 tarih ve 2023/48 sayılı bültenine istinaden düzeltme yapılmıştır.Yetkili Organ Karar Tarihi 05.07.2023İhraç Tavanı Tutarı 200.000.000Para Birimi TRYİhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiSPK Başvuru Tarihi 07.07.2023SPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 16.08.2023İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 16.08.2024Ek AçıklamalarŞirketimizin Türk Lirası cinsinden yurtiçinde, 201.000.000 TL nominal tutara kadar, halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak suretiyle borçlanma aracı ihracı konusunda Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) yapılan başvurumuz, SPK tarafından 200.000.000 TL nominal olarak onaylanmış ve 16.08.2023 tarih, 2023/48 sayılı SPK bülteninde ilan edilmiştir. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 16.08.2023 tarih ve 47/988 sayılı kararı ile ilk aşamada 151.000.000 TL nominal tutarında ihraç tavanını içeren İhraç Belgesi tarafımıza iletilmiştir. 49.000.000 TL nominal tutarındaki ihraç tavanını içeren ihraç belgesinin/belgelerinin de, itfasına iki aydan az kalan borçlanma araçlarının itfasına ilişkin belgelerin Sermaye Piyasası Kurulu'na iletilmesi koşulu ile verileceği tarafımıza bildirilmiştir. Onaylanan İhraç Belgesi ve Borçlanma Aracı İhracı Başvuru Formu ekte yer almaktadır.Eklenen DökümanlarEK: 1 İhraç Belgesi.pdfEK: 2 Başvuru Formu.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1187219BIST