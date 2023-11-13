***SMRFA*** SÜMER FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
13.11.2023 10:12
***SMRFA*** SÜMER FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Borçlanma Aracı İhracı için Sermaye Piyasası Kurulu'na Başvuru Yapılması Hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi 12.10.2023
İhraç Tavanı Tutarı 120.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 13.11.2023
Ek Açıklamalar
Borçlanma aracı ihracına ilişkin evraklar, 13.11.2023 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na gönderilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1217295
BIST
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16:277.686
En Düşük
|Değişim
|: -1,10%
|| -85,69
|Açılış
|: 7.784
|
|Önceki Kapanış
|: 7.771
|
7.669
En Yüksek
7.786
16:2728,5958
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0477
|Açılış
|: 28,6600
|
|Önceki Kapanış
|: 28,6200
|
28,5958
En Düşük
28,4784
16:2730,5264
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0043
|Açılış
|: 30,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 30,5500
|
30,6247
En Düşük
30,0906
16:271.779,42
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 2,16
|Açılış
|: 1.779,42
|
|Önceki Kapanış
|: 1.777,26
|
1.785,20
En Düşük
1.770,35
BIST En Aktif Hisseler16:27
|ATATP
|65,45
|53.401.211
|% 10,00
|
|AVTUR
|10,45
|9.287.017
|% 10,00
|
|SANEL
|19,16
|18.697.486
|% 9,99
|
|ARENA
|29,06
|65.969.694
|% 9,99
|
|OYAYO
|28,90
|27.672.948
|% 9,97
|
|ISBTR
|576.642,50
|10.956.208
|% -10,00
|
|QNBFL
|990,00
|3.140.730
|% -10,00
|
|EMNIS
|110,10
|1.285.765
|% -9,98
|
|TURGG
|543,00
|65.976.803
|% -9,95
|
|QNBFB
|324,50
|7.613.012
|% -9,86
|
|THYAO
|236,80
|10.493.481.482
|% 3,36
|
|REEDR
|28,82
|3.557.386.970
|% 7,30
|
|ISCTR
|20,36
|2.911.928.462
|% 1,39
|
|TUPRS
|149,70
|2.640.359.811
|% -0,07
|
|EKGYO
|7,13
|1.912.417.282
|% 3,63
|
|EKGYO
|7,13
|1.912.417.282
|% 3,63
|
|ISCTR
|20,36
|2.911.928.462
|% 1,39
|
|IHLAS
|1,37
|181.723.550
|% 9,60
|
|REEDR
|28,82
|3.557.386.970
|% 7,30
|
|ZOREN
|5,10
|630.612.431
|% -2,30
|
|16:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,5839
|28,5958
|% 0,17
|
|Euro
|30,5155
|30,5264
|% -0,01
|
|Sterlin
|34,9228
|35,0979
|% 0,35
|
|Frank
|31,4799
|31,6695
|% -0,09
|
|Riyal
|7,5997
|7,6378
|% 0,16
|
|16:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,03
|22,07
|% 0,66
|
|Platin
|850,26
|853,09
|% 0,66
|
|Paladyum
|965,45
|969,42
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|81,64
|81,64
|% 0,66
|
|Altın Ons
|1.936,40
|1.936,75
|% 0,66
|