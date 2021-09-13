***SMRFA*** SÜMER FAKTORİNG A.Ş.( İzahname (İhraççı Bilgi Dokümanı-SPK Onayına Sunulan)
13.09.2021 18:28
***SMRFA*** SÜMER FAKTORİNG A.Ş.( İzahname (İhraççı Bilgi Dokümanı-SPK Onayına Sunulan) )
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İzahname (İhraççı Bilgi Dokümanı-SPK Onayına Sunulan)
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Açıklama
Şirketimizin halka arzına ilişkin izahnamenin onaylanması talebi ile Sermaye Piyasası Kurulu'na 13 Eylül 2021 tarihinde başvuruda bulunulmuştur. Şirketimizin adresli internet sitesinde ve halka arzda aracılık eden Alnus Yatırım Menkul Değerler A.Ş'nin adresli internet sitesinde yayınlanan taslak izahname ( İhraççı Bilgi Dokümanı) ekte yer almaktadır. www.sumerfaktoring.com
www.alnusyatirim.com
Şirketimiz paylarının muhtemel halka arzına ilişkin izahname henüz Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmamıştır. Sermaye Piyasası Kurulu'nun onayını müteakip kesinleşen izahname ilgili sermaye piyasası hükümleri çerçevesinde ilan edilecektir. Saygılarımızla, Sümer Faktoring A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/963556
BIST
18:051.438
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,44
|Açılış
|: 1.440
|
|Önceki Kapanış
|: 1.439
|
1.448
En Düşük
1.434
18:058,4358
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0096
|Açılış
|: 8,4280
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4430
|
8,4358
En Düşük
8,4214
18:059,9685
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0089
|Açılış
|: 9,9350
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9600
|
9,9725
En Düşük
9,9504
18:05486,07
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,04
|Açılış
|: 486,10
|
|Önceki Kapanış
|: 486,11
|
488,84
En Düşük
485,11
BIST En Aktif Hisseler18:05
|YESIL
|2,42
|144.288.795
|% 10,00
|
|CRFSA
|42,46
|8.258.507
|% 10,00
|
|GESAN
|23,78
|363.530.642
|% 9,99
|
|YEOTK
|38,96
|8.978.176
|% 9,99
|
|PENTA
|122,20
|20.292.345
|% 9,99
|
|TGSAS
|15,75
|9.540.337
|% -10,00
|
|KTSKR
|86,45
|96.466.023
|% -9,99
|
|SELGD
|6,63
|11.121.929
|% -7,92
|
|ISGSY
|8,40
|138.062.087
|% -7,08
|
|CASA
|135,60
|408.919
|% -6,61
|
|GARAN
|9,39
|1.495.999.079
|% -1,05
|
|YKBNK
|2,47
|703.560.396
|% -0,40
|
|SISE
|8,60
|680.185.439
|% 0,70
|
|BRLSM
|10,47
|618.560.503
|% 3,25
|
|KOZAL
|101,70
|607.303.669
|% 0,99
|
|YKBNK
|2,47
|703.560.396
|% -0,40
|
|GARAN
|9,39
|1.495.999.079
|% -1,05
|
|EKGYO
|1,84
|147.369.046
|% -1,08
|
|SISE
|8,60
|680.185.439
|% 0,70
|
|TSKB
|1,28
|95.235.035
|% -0,78
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4262
|8,4358
|% 0,11
|
|Euro
|9,9530
|9,9685
|% 0,09
|
|Sterlin
|11,6305
|11,6888
|% -0,31
|
|Frank
|9,1028
|9,1577
|% -0,78
|
|Riyal
|2,2407
|2,2519
|% -0,31
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.793
|1.794
|0,12
|
|Altın Gr.
|486
|486
|-0,01
|
|Cumhuriyet
|3.228
|3.277
|9,00
|
|Tam
|3.214
|3.295
|9,63
|
|Yarım
|1.554
|1.594
|4,65
|
|Çeyrek
|779
|797
|2,33
|
|Gümüş.Ons
|23,71
|23,76
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|6,42
|6,44
|0,00
|
|B. Petrol
|73,64
|73,64
|0,01
|
Seans Raporu
18:05
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17:58XU100
Endeks 1, 438 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 06 altında . İşlem hacmi 10, 540.00 milyon TL de
-
17:58IDGYO
Yüzde -4.29 oranında düşüşle 2.68 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 696, 326 adet işlem
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17:56ULAS
Yüzde -5.25 oranında düşüşle 4.15 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 548, 787 adet işlem
-
17:55EUHOL
Yüzde -7.07 oranında düşüşle 2.76 lira fiyatla işlem gören hissede 19, 109, 672 adet işlem
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17:53
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler BIMAS, EKGYO, GARAN