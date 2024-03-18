***SMRFA*** SÜMER FAKTORİNG A.Ş.( Kar Dağıtım Politikası









***SMRFA*** SÜMER FAKTORİNG A.Ş.( Kar Dağıtım Politikası )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeKar Dağıtım PolitikasıYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi18/03/2024Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar18.03.2024 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul'da kar dağıtımına ilişkin aşağıdaki karar alınmıştır.Yönetim Kurulunun, 2023 hesap döneminde oluşan kara ilişkin kar dağıtım teklifi görüşüldü. Kanun ve Esas Sözleşme gereği ayrılması gereken miktarlar ayrıldıktan sonra kar dağıtımına ilişkin T.C. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'na yapılan 07.03.2024 tarihli başvuru neticesinde alınacak izin çerçevesinde belirlenen tutarın Esas Sözleşmenin "Karın Tespiti ve Dağıtımı" başlıklı 15.Maddesi uyarınca ortaklara nakit temettü dağıtılmasına, T.C. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'ndan izin alınamaması halinde ise işbu kar dağıtım kararının resen geçersiz kabul edilmesi ve karın geçmiş yıl karlarında tutulmaya devam edilmesine katılanların, oy birliği ile karar verildi.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1259889BIST