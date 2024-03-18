***SMRFA*** SÜMER FAKTORİNG A.Ş.( Kar Dağıtım Politikası
18.03.2024 17:23
***SMRFA*** SÜMER FAKTORİNG A.Ş.( Kar Dağıtım Politikası )
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Türkçe
Kar Dağıtım Politikası
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
18/03/2024
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
18.03.2024 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul'da kar dağıtımına ilişkin aşağıdaki karar alınmıştır.
Yönetim Kurulunun, 2023 hesap döneminde oluşan kara ilişkin kar dağıtım teklifi görüşüldü. Kanun ve Esas Sözleşme gereği ayrılması gereken miktarlar ayrıldıktan sonra kar dağıtımına ilişkin T.C. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'na yapılan 07.03.2024 tarihli başvuru neticesinde alınacak izin çerçevesinde belirlenen tutarın Esas Sözleşmenin "Karın Tespiti ve Dağıtımı" başlıklı 15.Maddesi uyarınca ortaklara nakit temettü dağıtılmasına, T.C. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'ndan izin alınamaması halinde ise işbu kar dağıtım kararının resen geçersiz kabul edilmesi ve karın geçmiş yıl karlarında tutulmaya devam edilmesine katılanların, oy birliği ile karar verildi.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1259889
BIST
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18:058.718
En Düşük
|Değişim
|: -1,25%
|| -110,59
|Açılış
|: 8.845
|
|Önceki Kapanış
|: 8.829
|
8.718
En Yüksek
8.863
18:0532,3065
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 0,1794
|Açılış
|: 33,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 32,7500
|
32,4320
En Düşük
32,0900
18:0535,1692
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0512
|Açılış
|: 36,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 35,6000
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35,4441
En Düşük
34,9627
18:052.243,30
En Yüksek
|Değişim
|: 0,73%
|| 16,21
|Açılış
|: 2.243,30
|
|Önceki Kapanış
|: 2.227,09
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2.247,14
En Düşük
2.223,86
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ICUGS
|17,27
|22.738.545
|% 10,00
|
|AKENR
|6,60
|23.387.126
|% 10,00
|
|MEPET
|13,31
|18.209.578
|% 10,00
|
|PKART
|76,50
|33.201.072
|% 9,99
|
|SEKUR
|16,62
|39.002.821
|% 9,99
|
|FONET
|28,08
|58.645.838
|% -10,00
|
|UZERB
|355,50
|9.758.121
|% -10,00
|
|GEREL
|41,44
|317.682.571
|% -9,99
|
|ARTMS
|59,05
|1.023.391.068
|% -9,98
|
|KARYE
|44,92
|126.299.668
|% -9,98
|
|THYAO
|268,50
|5.100.622.932
|% -0,65
|
|TUPRS
|165,20
|4.577.582.105
|% 1,35
|
|DOAS
|311,00
|4.450.094.932
|% 3,84
|
|EREGL
|44,08
|3.710.518.286
|% -0,72
|
|KCHOL
|175,20
|3.513.311.218
|% -1,96
|
|ZOREN
|5,23
|1.435.381.210
|% 1,95
|
|ISCTR
|10,33
|2.050.062.357
|% 0,88
|
|EKGYO
|10,54
|1.345.249.010
|% -2,23
|
|AKFGY
|2,46
|258.431.613
|% -6,82
|
|YKBNK
|22,04
|2.195.100.302
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|32,2990
|32,3065
|% 0,56
|
|Euro
|35,1481
|35,1692
|% 0,15
|
|Sterlin
|42,2082
|42,4197
|% 1,49
|
|Frank
|37,3922
|37,5796
|% 1,18
|
|Riyal
|8,8438
|8,8881
|% 1,52
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|25,05
|25,08
|% 0,66
|
|Platin
|919,71
|921,10
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.031,81
|1.036,31
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|86,61
|86,61
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.160,69
|2.160,99
|% 0,66
|
Seans Raporu
18:05
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17:59MERCN
Yüzde -4.54 oranında düşüşle 13.46 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 081, 324 adet işlem
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17:58EUPWR
Yüzde -4.50 oranında düşüşle 152.70 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 869, 168 adet işlem
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17:57KAPLM
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