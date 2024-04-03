***SMRFA*** SÜMER FAKTORİNG A.Ş.( Kar Payı Bildirimi









***SMRFA*** SÜMER FAKTORİNG A.Ş.( Kar Payı Bildirimi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeKar Payı İşlemlerine İlişkin BildirimYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi18/03/2024Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiKarar Tarihi18/03/2024Dağıtılacak Kar Payının Hesap Dönemi01/01/2023-31/12/2023Dağıtılacak Toplam Brüt Kar Payı (TL)123500001 TL Nominal Değerli Beher Paya Dağıtılacak Kar PayıBrüt (TL)0,08Net (TL)0,08Nakit Kar Payı Dağıtım Tarihi03/04/2024AçıklamalarŞirketimizin, 18.03.2024 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağında yer alan kar dağıtım maddesi gereği T.C. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'na 12.350.000 TL tutarında kar payı dağıtımı izni için yapılan başvuru, Kurumun 02.04.2024 tarihli E-12509071-103.02.01-115672 sayılı yazısıyla onaylanmıştır.Yukarıdaki açıklamada belirtilen karar ve alınan izine istinaden 03.04.2024 tarihinde ASV Holding A.Ş.'ne 12.350.000 TL kar payı ödemesi yapılmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1266712BIST