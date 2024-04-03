***SMRFA*** SÜMER FAKTORİNG A.Ş.( Kar Payı Bildirimi
03.04.2024 18:38
***SMRFA*** SÜMER FAKTORİNG A.Ş.( Kar Payı Bildirimi )
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Türkçe
Kar Payı İşlemlerine İlişkin Bildirim
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
18/03/2024
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Karar Tarihi
18/03/2024
Dağıtılacak Kar Payının Hesap Dönemi
01/01/2023-31/12/2023
Dağıtılacak Toplam Brüt Kar Payı (TL)
12350000
1 TL Nominal Değerli Beher Paya Dağıtılacak Kar Payı
Brüt (TL)
0,08
Net (TL)
0,08
Nakit Kar Payı Dağıtım Tarihi
03/04/2024
Açıklamalar
Şirketimizin, 18.03.2024 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağında yer alan kar dağıtım maddesi gereği T.C. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'na 12.350.000 TL tutarında kar payı dağıtımı izni için yapılan başvuru, Kurumun 02.04.2024 tarihli E-12509071-103.02.01-115672 sayılı yazısıyla onaylanmıştır.
Yukarıdaki açıklamada belirtilen karar ve alınan izine istinaden 03.04.2024 tarihinde ASV Holding A.Ş.'ne 12.350.000 TL kar payı ödemesi yapılmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1266712
BIST