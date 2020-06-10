***SMRFA*** SÜMER FAKTORİNG A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi









***SMRFA*** SÜMER FAKTORİNG A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeKredi DerecelendirmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarJCR Eurasia Rating, Sümer Faktoring A.Ş.'nin periyodik kredi derecelendirme sürecinde, Uzun ve Kısa Vadeli Ulusal Notlarını ‘BBB+ (Trk)' ve ‘A-2 (Trk)' olarak ‘Stabil' görünümleri ile teyit etmiştir. Diğer taraftan, Uzun Vadeli Uluslararası Yabancı ve Yerel Para Notları'nı ‘B' olarak teyit etmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/850480BIST