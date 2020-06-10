***SMRFA*** SÜMER FAKTORİNG A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi
10.06.2020 13:36
***SMRFA*** SÜMER FAKTORİNG A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Kredi Derecelendirmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
JCR Eurasia Rating, Sümer Faktoring A.Ş.'nin periyodik kredi derecelendirme sürecinde, Uzun ve Kısa Vadeli Ulusal Notlarını ‘BBB+ (Trk)' ve ‘A-2 (Trk)' olarak ‘Stabil' görünümleri ile teyit etmiştir. Diğer taraftan, Uzun Vadeli Uluslararası Yabancı ve Yerel Para Notları'nı ‘B' olarak teyit etmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/850480
BIST
14:18109.943
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 706,71
|Açılış
|: 109.600
|
|Önceki Kapanış
|: 109.237
|
110.322
En Düşük
109.392
14:186,7922
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,0048
|Açılış
|: 6,8080
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8180
|
6,8071
En Düşük
6,7758
14:187,7319
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0219
|Açılış
|: 7,7250
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7150
|
7,7338
En Düşük
7,6879
14:18375,52
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,94
|Açılış
|: 375,52
|
|Önceki Kapanış
|: 374,58
|
375,82
En Düşük
374,02
BIST En Aktif Hisseler
|EGCYO
|1,65
|1.542.121
|% 10,00
|
|ISBIR
|976,60
|928.763
|% 9,99
|
|RTALB
|24,92
|3.791.653
|% 9,97
|
|AKCNS
|11,26
|59.149.646
|% 9,96
|
|LUKSK
|17,99
|9.307.621
|% 9,96
|
|FORMT
|3,97
|910.329
|% -9,98
|
|SALIX
|11,07
|303.873
|% -9,93
|
|HURGZ
|1,52
|1.552.659
|% -9,52
|
|MMCAS
|1,78
|694.404
|% -5,82
|
|KRGYO
|3,24
|2.902.384
|% -4,42
|
|EKGYO
|1,97
|1.005.078.956
|% 5,35
|
|ASELS
|32,32
|679.160.285
|% 2,15
|
|GARAN
|8,21
|561.076.004
|% 0,37
|
|GUSGR
|4,02
|462.360.535
|% 9,54
|
|IHLGM
|1,52
|394.854.763
|% 9,35
|
|EKGYO
|1,97
|1.005.078.956
|% 5,35
|
|IHLGM
|1,52
|394.854.763
|% 9,35
|
|IHLAS
|0,79
|151.934.838
|% 5,33
|
|ISGYO
|1,93
|286.720.610
|% 6,04
|
|GUSGR
|4,02
|462.360.535
|% 9,54
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6440
|8,6873
|% 0,26
|
|Frank
|7,1487
|7,1918
|% 0,43
|
|Riyal
|1,8039
|1,8130
|% -0,09
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.720
|1.720
|4,78
|
|Altın Gr.
|375
|375
|0,75
|
|Cumhuriyet
|2.431
|2.459
|3,40
|
|Tam
|2.503
|2.527
|-0,20
|
|Yarım
|1.221
|1.231
|1,70
|
|Çeyrek
|611
|617
|0,80
|
|Gümüş.Ons
|17,73
|17,77
|0,22
|
|Gümüş Gr.
|3,86
|3,87
|0,03
|
|B. Petrol
|40,36
|40,36
|-0,82
|