***SMRFA*** SÜMER FAKTORİNG A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi
10.06.2021 20:11
***SMRFA*** SÜMER FAKTORİNG A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )
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Kredi Derecelendirmesi
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sümer Faktoring A.Ş., JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş. tarafından değerlendirilmiştir. Detaylar ekteki rating bildirim formunda yer almaktadır. Kamuoyuna saygılarımızla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/941829
BIST
18:051.457
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 7,51
|Açılış
|: 1.453
|
|Önceki Kapanış
|: 1.449
|
1.462
En Düşük
1.450
18:058,4247
En Yüksek
|Değişim
|: -1,92%
|| -0,1652
|Açılış
|: 8,4600
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5750
|
8,5984
En Düşük
8,4184
18:0510,2734
En Yüksek
|Değişim
|: -1,85%
|| -0,1936
|Açılış
|: 10,2950
|
|Önceki Kapanış
|: 10,4600
|
10,4809
En Düşük
10,2647
18:05512,87
En Yüksek
|Değişim
|: -1,68%
|| -8,77
|Açılış
|: 512,87
|
|Önceki Kapanış
|: 521,64
|
521,79
En Düşük
510,20
BIST En Aktif Hisseler18:05
|DIRIT
|5,50
|545.926
|% 10,00
|
|EMKEL
|2,09
|6.040.205
|% 10,00
|
|GSDDE
|6,71
|3.959.390
|% 10,00
|
|FENER
|36,54
|468.067.856
|% 9,99
|
|INTEM
|44,94
|14.057.825
|% 9,99
|
|YESIL
|3,51
|68.778.996
|% -10,00
|
|METUR
|6,31
|7.349.251
|% -9,99
|
|MERIT
|172,40
|1.985.134
|% -9,97
|
|ATATP
|31,62
|360.037.385
|% -9,97
|
|EPLAS
|27,50
|29.146.758
|% -9,95
|
|KOZAL
|128,40
|2.131.161.770
|% 2,31
|
|GARAN
|8,48
|1.597.653.056
|% 1,44
|
|THYAO
|14,43
|1.244.631.427
|% -0,89
|
|EKGYO
|2,16
|1.067.950.641
|% 5,88
|
|YKBNK
|2,29
|536.906.698
|% 0,88
|
|EKGYO
|2,16
|1.067.950.641
|% 5,88
|
|YKBNK
|2,29
|536.906.698
|% 0,88
|
|GARAN
|8,48
|1.597.653.056
|% 1,44
|
|IHLGM
|1,25
|157.217.778
|% 0,81
|
|TSKB
|1,40
|147.661.774
|% -0,71
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4203
|8,4247
|% -1,92
|
|Euro
|10,2658
|10,2734
|% -1,85
|
|Sterlin
|11,8980
|11,9576
|% -1,57
|
|Frank
|9,3735
|9,4300
|% -1,85
|
|Riyal
|2,2388
|2,2500
|% -1,96
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.895
|1.895
|6,41
|
|Altın Gr.
|513
|513
|-8,77
|
|Cumhuriyet
|3.401
|3.453
|-54,00
|
|Tam
|3.387
|3.474
|-50,14
|
|Yarım
|1.637
|1.681
|-24,26
|
|Çeyrek
|821
|840
|-12,13
|
|Gümüş.Ons
|27,92
|27,94
|0,17
|
|Gümüş Gr.
|7,55
|7,56
|-0,11
|
|B. Petrol
|72,39
|72,39
|0,17
|