***SMRFA*** SÜMER FAKTORİNG A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi









***SMRFA*** SÜMER FAKTORİNG A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeKredi DerecelendirmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarSümer Faktoring A.Ş., JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş. tarafından değerlendirilmiştir. Detaylar ekteki rating bildirim formunda yer almaktadır. Kamuoyuna saygılarımızla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1157648BIST