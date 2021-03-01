***SMRFA*** SÜMER FAKTORİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***SMRFA*** SÜMER FAKTORİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi08.02.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin Kayıtlı Sermaye Sistemine Geçişi, Esas Sözleşme'nin Tadili ve Halka Arz Süreci Dolayısıyla İlgili Kurumlara Başvuruların Gerçekleştirilmesi ile ilgili08.02.2021 tarihli ve 003 sayılı yönetim kurulu kararımız aynı tarihte yayımlanmıştı.Bu defa, tadil metnine ilişkin olarak Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun E-12509071-103.01.04-4502 sayılı yazısıyla talep etmiş olduğu değişikliklerin yapıldığı01.03.2021 tarih, 006 sayılı yönetim kurulu kararı ve Esas Sözleşme Tadil Metni ekte Kamuoyunun bilgilerine sunulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/914176BIST