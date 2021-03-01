***SMRFA*** SÜMER FAKTORİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
01.03.2021 19:34
***SMRFA*** SÜMER FAKTORİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
08.02.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin Kayıtlı Sermaye Sistemine Geçişi, Esas Sözleşme'nin Tadili ve Halka Arz Süreci Dolayısıyla İlgili Kurumlara Başvuruların Gerçekleştirilmesi ile ilgili
08.02.2021 tarihli ve 003 sayılı yönetim kurulu kararımız aynı tarihte yayımlanmıştı.
Bu defa, tadil metnine ilişkin olarak Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun E-12509071-103.01.04-4502 sayılı yazısıyla talep etmiş olduğu değişikliklerin yapıldığı
01.03.2021 tarih, 006 sayılı yönetim kurulu kararı ve Esas Sözleşme Tadil Metni ekte Kamuoyunun bilgilerine sunulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/914176
BIST
18:051.527
En Yüksek
|Değişim
|: 3,81%
|| 56,06
|Açılış
|: 1.492
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|Önceki Kapanış
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1.527
En Düşük
1.491
18:057,2921
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|: 7,2400
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|: 7,4050
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7,4326
En Düşük
7,2183
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416,86
En Düşük
403,26
BIST En Aktif Hisseler18:05
|VAKFN
|17,71
|5.077.103
|% 10,00
|
|OTKAR
|392,70
|309.097.599
|% 10,00
|
|UZERB
|71,50
|1.180.442
|% 10,00
|
|NTHOL
|4,84
|205.132.542
|% 10,00
|
|MAALT
|255,20
|68.117.805
|% 10,00
|
|UMPAS
|1,40
|404.860
|% -9,68
|
|SERVE
|18,05
|762.368
|% -8,38
|
|COSMO
|12,01
|592.870
|% -8,32
|
|ATSYH
|6,45
|1.059.835
|% -7,73
|
|EKIZ
|8,00
|657.552
|% -4,76
|
|SISE
|7,59
|2.772.333.860
|% 6,45
|
|THYAO
|13,80
|1.786.311.865
|% 2,30
|
|GARAN
|9,27
|1.760.073.707
|% 3,92
|
|KOZAL
|136,30
|1.416.392.912
|% 5,50
|
|PETKM
|5,38
|1.069.339.540
|% 2,28
|
|SISE
|7,59
|2.772.333.860
|% 6,45
|
|EKGYO
|2,35
|750.334.919
|% 5,38
|
|PETKM
|5,38
|1.069.339.540
|% 2,28
|
|GARAN
|9,27
|1.760.073.707
|% 3,92
|
|TSKB
|1,73
|269.215.434
|% 4,85
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,2846
|7,2921
|% -1,79
|
|Euro
|8,7726
|8,7825
|% -2,08
|
|Sterlin
|10,1193
|10,1701
|% -1,86
|
|Frank
|7,9352
|7,9830
|% -2,39
|
|Riyal
|1,9362
|1,9459
|% -1,91
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|404
|405
|-7,72
|
|Cumhuriyet
|2.697
|2.738
|-98,00
|
|Tam
|2.685
|2.755
|-92,97
|
|Yarım
|1.298
|1.332
|-44,97
|
|Çeyrek
|651
|666
|-22,49
|
|Gümüş Gr.
|6,24
|6,25
|-0,09
|