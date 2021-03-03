***SMRFA*** SÜMER FAKTORİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
03.03.2021 18:40
***SMRFA*** SÜMER FAKTORİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
01.03.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin Kayıtlı Sermaye Sistemine Geçişi, Esas Sözleşme'nin Tadili ve Halka Arz Süreci Dolayısıyla İlgili Kurumlara Başvuruların Gerçekleştirilmesi ile ilgili
08.02.2021 tarihli ve 003 sayılı yönetim kurulu kararımız aynı tarihte yayımlanmıştır.
01.03.2021 tarihinde, Tadil metnine ilişkin olarak Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun E-12509071-103.01.04-4502 sayılı yazısıyla talep etmiş olduğu değişikliklerin yapıldığı
01.03.2021 tarih, 006 sayılı yönetim kurulu kararı ve Esas Sözleşme Tadil Metni Kamuoyunun bilgilerine sunulmuştur.
03.03.2021 tarih ve 202103050 sayılı dilekçemiz ve ekleri ile Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru yapılmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/914924
BIST
18:051.531
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 2,23
|Açılış
|: 1.539
|
|Önceki Kapanış
|: 1.529
|
1.554
En Düşük
1.527
18:057,4305
En Yüksek
|Değişim
|: 0,96%
|| 0,0704
|Açılış
|: 7,4200
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3350
|
7,4517
En Düşük
7,2936
18:058,9779
En Yüksek
|Değişim
|: 0,84%
|| 0,0751
|Açılış
|: 8,9350
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8250
|
8,9952
En Düşük
8,8181
18:05411,14
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,97
|Açılış
|: 411,14
|
|Önceki Kapanış
|: 410,17
|
411,67
En Düşük
405,23
BIST En Aktif Hisseler18:05
|DGATE
|17,82
|60.351.091
|% 10,00
|
|INDES
|27,72
|298.706.428
|% 10,00
|
|KRONT
|61,60
|42.899.349
|% 10,00
|
|ISBIR
|6.655,00
|5.749.920
|% 10,00
|
|BOSSA
|24,42
|30.433.154
|% 10,00
|
|EPLAS
|44,36
|43.660.718
|% -9,98
|
|SEYKM
|34,46
|36.662.357
|% -9,98
|
|CASA
|183,20
|1.933.310
|% -9,98
|
|MMCAS
|6,17
|513.499
|% -9,93
|
|INTEM
|50,00
|2.633.062
|% -7,41
|
|THYAO
|14,92
|4.030.435.091
|% 0,74
|
|PETKM
|5,73
|2.125.511.887
|% 3,43
|
|GARAN
|9,19
|1.880.461.850
|% -0,11
|
|KRDMD
|7,06
|1.860.152.307
|% 3,37
|
|SISE
|7,62
|1.572.058.248
|% -1,42
|
|PETKM
|5,73
|2.125.511.887
|% 3,43
|
|EKGYO
|2,43
|766.008.630
|% 0,41
|
|THYAO
|14,92
|4.030.435.091
|% 0,74
|
|KRDMD
|7,06
|1.860.152.307
|% 3,37
|
|SKBNK
|1,40
|342.686.118
|% 1,45
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4245
|7,4305
|% 0,96
|
|Euro
|8,9686
|8,9779
|% 0,84
|
|Sterlin
|10,3463
|10,3982
|% 0,98
|
|Frank
|8,0650
|8,1136
|% 0,63
|
|Riyal
|1,9737
|1,9836
|% 0,91
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.721
|1.722
|-11,65
|
|Altın Gr.
|409
|409
|-1,37
|
|Cumhuriyet
|2.714
|2.755
|-2,00
|
|Tam
|2.701
|2.771
|0,35
|
|Yarım
|1.305
|1.340
|0,17
|
|Çeyrek
|655
|670
|0,08
|
|Gümüş.Ons
|26,28
|26,31
|-0,41
|
|Gümüş Gr.
|6,22
|6,23
|-0,09
|
|B. Petrol
|64,26
|64,26
|1,56
|
Seans Raporu
18:05
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17:49XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 5, 68 artarak (% 0.35 ) 1, 620
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Endeks 1, 536 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 49 üstünde . İşlem hacmi 28, 332.00 milyon TL de
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17:48TMSN
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17:47PAMEL
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