***SMRFA*** SÜMER FAKTORİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
16.03.2021 17:16
***SMRFA*** SÜMER FAKTORİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
03/03/2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin Halka Arz Başvuru Süreci Kapsamında İmtiyazlı Paylar Öngörülmesine İlişkin Yönetim Kurulu Kararı ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/918480
BIST
17:281.571
En Yüksek
|Değişim
|: 0,97%
|| 15,04
|Açılış
|: 1.561
|
|Önceki Kapanış
|: 1.555
|
1.573
En Düşük
1.558
17:287,4981
En Yüksek
|Değişim
|: -0,46%
|| -0,0346
|Açılış
|: 7,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5500
|
7,5496
En Düşük
7,4664
17:288,9319
En Yüksek
|Değişim
|: -0,63%
|| -0,0564
|Açılış
|: 8,9300
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0000
|
9,0136
En Düşük
8,9138
17:28419,00
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -0,53
|Açılış
|: 419,00
|
|Önceki Kapanış
|: 419,53
|
420,93
En Düşük
415,76
BIST En Aktif Hisseler17:28
|KRTEK
|13,53
|24.058.993
|% 10,00
|
|ULAS
|5,17
|10.722.306
|% 10,00
|
|DOAS
|34,80
|243.443.536
|% 9,99
|
|SANKO
|14,53
|36.286.145
|% 9,99
|
|BLCYT
|10,91
|60.525.220
|% 9,98
|
|MZHLD
|40,00
|313.683
|% -6,93
|
|GRNYO
|3,39
|15.378.567
|% -6,87
|
|AYEN
|7,59
|76.556.632
|% -6,87
|
|LIDFA
|4,00
|28.123.970
|% -6,76
|
|LINK
|44,96
|51.745.260
|% -6,57
|
|GARAN
|8,92
|1.319.530.063
|% 2,29
|
|KOZAL
|126,20
|1.252.367.499
|% 2,19
|
|OTKAR
|446,70
|1.181.390.125
|% 2,45
|
|FROTO
|208,40
|1.065.778.001
|% 9,97
|
|GSRAY
|4,27
|784.958.493
|% 8,10
|
|GSRAY
|4,27
|784.958.493
|% 8,10
|
|EKGYO
|2,25
|401.381.409
|% 0,90
|
|GARAN
|8,92
|1.319.530.063
|% 2,29
|
|TSKB
|1,72
|186.920.825
|% 1,78
|
|KRDMD
|7,75
|751.194.621
|% 2,11
|
|17:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4933
|7,4981
|% -0,46
|
|Euro
|8,9227
|8,9319
|% -0,63
|
|Sterlin
|10,3876
|10,4397
|% -0,53
|
|Frank
|8,0701
|8,1187
|% -0,26
|
|Riyal
|1,9934
|2,0034
|% -0,46
|
|17:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.737
|1.737
|5,10
|
|Altın Gr.
|418
|418
|-1,24
|
|Cumhuriyet
|2.780
|2.822
|-19,00
|
|Tam
|2.766
|2.836
|-20,81
|
|Yarım
|1.337
|1.372
|-10,07
|
|Çeyrek
|671
|686
|-5,03
|
|Gümüş.Ons
|25,98
|26,01
|-0,25
|
|Gümüş Gr.
|6,24
|6,25
|-0,12
|
|B. Petrol
|67,71
|67,71
|-1,17
|