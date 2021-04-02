***SMRFA*** SÜMER FAKTORİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
02.04.2021 16:05
***SMRFA*** SÜMER FAKTORİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
16.03.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz paylarında öngörülmesi planlanan İmtiyazlı Grupların kaldırılmasına ilişkin, 02.04.2021 tarihli ve 011 nolu Yönetim Kurulu Kararı ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/922900
BIST
17:211.429
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 2,88
|Açılış
|: 1.435
|
|Önceki Kapanış
|: 1.427
|
1.439
En Düşük
1.424
17:218,1517
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 0,0461
|Açılış
|: 8,0900
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1150
|
8,1524
En Düşük
7,9826
17:219,6032
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0126
|Açılış
|: 9,5300
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5450
|
9,6032
En Düşük
9,4208
17:21453,32
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 2,35
|Açılış
|: 453,32
|
|Önceki Kapanış
|: 450,97
|
453,74
En Düşük
445,52
BIST En Aktif Hisseler17:21
|DERHL
|8,69
|22.107.496
|% 10,00
|
|JANTS
|827,00
|276.553.680
|% 9,99
|
|ALKA
|20,36
|29.030.392
|% 9,99
|
|NIBAS
|20,94
|24.228.392
|% 9,98
|
|ORGE
|13,24
|104.108.883
|% 9,97
|
|BRMEN
|2,62
|565.039
|% -9,97
|
|UTPYA
|33,22
|1.075.165
|% -9,97
|
|GLRYH
|12,15
|39.326.650
|% -9,93
|
|RTALB
|30,90
|880.797.680
|% -8,36
|
|MMCAS
|5,35
|98.940
|% -8,23
|
|GARAN
|7,03
|2.169.273.225
|% 0,29
|
|BJKAS
|9,25
|1.109.396.432
|% 0,98
|
|RTALB
|30,90
|880.797.680
|% -8,36
|
|KOZAL
|123,70
|871.037.486
|% 2,40
|
|SASA
|47,30
|712.028.889
|% 0,00
|
|GARAN
|7,03
|2.169.273.225
|% 0,29
|
|EKGYO
|1,91
|334.970.942
|% -0,52
|
|GSRAY
|3,97
|588.794.571
|% -1,98
|
|BJKAS
|9,25
|1.109.396.432
|% 0,98
|
|SKBNK
|1,22
|139.564.056
|% -0,81
|
|17:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1461
|8,1517
|% 0,57
|
|Euro
|9,5871
|9,6032
|% 0,13
|
|Sterlin
|11,1818
|11,2379
|% -0,00
|
|Frank
|8,5768
|8,6284
|% 0,04
|
|Riyal
|2,1574
|2,1682
|% 0,10
|
|17:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.735
|1.735
|5,92
|
|Altın Gr.
|453
|453
|2,05
|
|Cumhuriyet
|2.983
|3.028
|-1,00
|
|Tam
|2.970
|3.047
|2,71
|
|Yarım
|1.436
|1.474
|1,32
|
|Çeyrek
|720
|737
|0,66
|
|Gümüş.Ons
|24,93
|24,96
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|6,50
|6,51
|-0,00
|
|B. Petrol
|64,67
|64,67
|0,04
|
Seans Raporu
17:21
daha fazla
-
17:32XU100
Endeks 1, 431 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 29 üstünde . İşlem hacmi 14, 776.00 milyon TL de
-
17:32DERHL
Yüzde 10.00 oranında artışla 8.69 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 579, 046 adet işlem
-
17:31SEKFK
Yüzde 6.58 oranında artışla 10.37 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 305, 270 adet işlem
-
17:30CRFSA
Yüzde 5.47 oranında artışla 56.90 lira fiyatla işlem gören hissede 163, 415 adet işlem
-
17:29ATAGY
Yüzde 4.71 oranında artışla 5.11 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 982, 641 adet işlem